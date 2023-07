La encuesta que revela el candidato que mejor representa el humor social de los argentinos

A cuarenta y tres días de las PASO, la Consultora DC, dio a conocer una encuesta a nivel nacional en la cual buscaron hacia donde iría el voto fluctuante o voto péndulo, que es el votante no identificado con ningún partido político y es determinante para ganar una elección.

La encuesta revela quién genera más empatía a nivel nacional, marca como se esta polarizando el electorado, a dónde irían los votos que estaría perdiendo Javier Milei y que pasaría con el electorado que pierda en la interna de Juntos por el Cambio.

Aníbal Urios, director de DC Consultores.

Aníbal Urios, director de la Consultora DC, dijo a MDZ que en esta encuesta buscaron determinar la dinámica del voto: “Nosotros siempre estudiamos lo mismo, el voto pendular que es el que termina definiendo una elección. Es el mismo votante que voto a Macri en el 2015 y decepcionado lo voto a Alberto en el 2019. Ahora queremos ver a dónde esta yendo; con este muestreo encontramos un perfil de ese voto, que nos deja en claro con qué político se estarían identificando”.

“Cuando nosotros preguntamos cómo definirían en una palabra a los candidatos con más chances de dirigir los destinos del país; los guarismos positivos de Bullrich son los que tienen que ver con la situación que se está viviendo: valentía, coraje, orden y fuerza, que es lo que no tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Creo que el momento social ha hecho que crezca la figura de Patricia Bullrich”, subrayo el consultor.

Por otra parte, el director de la Consultora DC, hablo sobre de la federalización de la encuesta: “Tratamos de hacer un sondeo bien federal, poniendo el foco en algunos lugares puntuales. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires encuestamos en municipios de las ocho secciones electorales, pero el foco lo pusimos en el conurbano. En el sur de país tomamos muestras en Río Negro, Neuquén y Chubut; la región de Cuyo estuvo representada por las tres provincias (Mendoza, San Juan y San Luis), en Mendoza nos había ido muy bien cuando medimos en las PASO. En el oeste del país encuestamos en Santa Fe y Misiones y en el norte en las provincias de Salta y Tucumán”.

“En Tucumán quedó bien definido lo que quiere la gente, en las elecciones provinciales apoyaron la continuidad del gobierno pero en las nacionales van por un cambio de rumbo. Algo que también vimos en el conurbano bonaerense donde pensamos que el oficialismo iba a hacer con Massa la gran diferencia en municipios como Moreno o La Matanza. Ahí nos encontramos, para nuestra sorpresa -dijo el consultor- con respuestas que se asemejaban al resto de la provincia y el interior del país”. Asimismo, Urios agregó: “No te voy a negar que el votante del conurbano se identifica más con el candidato de Unión por la Patria; pero la diferencia no es tan grande. Algo se rompió con el peronismo en el conurbano”.

En cuanto a la interna de Juntos por el Cambio, el analista político afirmó: “Lo que podemos analizar es que la gente no rechaza a Larreta por quien es , sino por el momento. Quizás digan que es un muy buen candidato, pero en esta no lo voto. No por nada Larreta esta endureciendo su discurso“.

“Va a ser muy difícil para Massa, Larreta y los demás candidatos que no tengan el perfil de Bullrich dar vuelta esta situación. Quien sí tiene ese perfil es Milei, pero vemos que su voto se está diluyendo; quizás si hubiera venido de un partido tradicional con una estructura atrás estaríamos hablando de una polarización”, expresó el titular de la consultora DC.

Sobre dónde irían los votos de Larreta y Milei, de darse en las PASO el escenario que plantea la encuesta, Urios respondió: “La mayoría de esos votos se van a ir con Bullrich. Muy pocos son los que se irían con Massa o Schiaretti. Por eso el mensaje de Patricia también es al votante de Milei, que les está diciendo vamos por acá”.

“Eso lo vemos cuando preguntamos a que político le tirarían un salvavidas. Con esa pregunta buscamos la foto, es saber que político encaja con la gente en este momento; más del 50% respondió a Bullrich. Va a ser muy difícil poder correrla de esa foto”, sintetizó el consultor.

Por último, remarcó que no ve un panorama electoral de tres tercios, “está claro que el electorado se va a ir polarizando entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. No se ve hoy un escenario de tres tercios, si me guío por lo que paso en las elecciones provinciales los libertarios quedaron muy rezagados. Por eso creo que Milei va a sufrir el síndrome Stolbizer, la gente dice me gusta saben que no va a ganar y buscan una salida elegante a ese voto, hoy lo más parecido es Patricia Bullrich”.