Alfredo Cornejo criticó con dureza las nuevas medidas económicas de Sergio Massa

El senador nacional y candidato a a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó este lunes de la Ronda de Negocios Inversa de vinos y alimentos que se realiza en el Templo del Vino de San Martín. La actividad es organizada por ProMendoza y se llevará adelante en los cuatro oasis productivos de la provincia con la participación 5 importadores oriundos de Brasil. Del encuentro participan 80 Pymes mendocinas quienes tendrán la oportunidad de promocionar y vender sus productos al exterior sin la necesidad de salir de la provincia. Allí, el dirigente radical aprovechó para criticar los recientes anuncios del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

“Hoy es tan importante producir alimentos como tener canales de distribución adecuados”, subrayó el senador al destacar los "beneficios que traen aparejados para los productores y las empresas mendocinas". Luego, dijo que “lamentablemente los problemas derivados de la macroeconomía nacional muchas veces no les permite proyectar al Gobierno de la provincia, a los municipios y a nuestros propios productores”.

De esta forma, Cornejo hizo referencia a las medidas anunciadas este fin de semana por Ministerio de Economía de la Nación y opinó que “son parches que no arreglan la situación. La orientación económica del Gobierno nacional es un problema para toda la producción, para Mendoza, para la gente que quiere trabajar, invertir y conseguir trabajo. Esta orientación económica perjudica a las personas”.

El radical aseguró que su objetivo será poner el foco en participar en los acuerdos de libre comercio. “La Argentina tiene sólo 12 acuerdos operativos y 32 firmados. Pero hay países altos consumidores de vinos, por ejemplo, y Mendoza no participa en esas negociaciones internacionales. Si soy electo gobernador me comprometo en hacer un lugar en la agenda presidencial del próximo gobierno para participar de esos acuerdos de libre comercio”.

Asimismio, garantizó que las exportaciones mendocinas, que actualmente rondan entre los 700 y los 1.000 millones de dólares, podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares “si logramos acuerdos de libre comercio con varios países”.

Cornejo, que busca afianzarse en el Este provincial, estuvo acompañado por el vicegobernador, Mario Abed; los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil; Junín, Héctor Ruiz y Rivadavia, Miguel Ángel Ronco; el senador provincial, Martín Kerchner y los aspirantes a la intendencia de Santa Rosa, Leo Fernández y de Rivadavia, Mauricio Di Césare.

“Esta es la primera vez que esta actividad se realiza en el Este”, deslizó Cornejo al sostener que este tiempo de acciones son indispensables para “federalizar”. En tanto, mencionó que los importadores no solo se han mostrado interesados en los vinos, sino que además hay productos regionales como aceitunas, aceite de oliva, ajo y mermeladas en los que han manifestado interés.

Las medidas del Gobierno nacional

1) Unificación de dólar Solidario y dólar tarjeta. Desaparece el dólar especial que se aplicaba a quienes compraban dólares en blanco a través de su cuenta bancaria. Ahora ambos con impuesto PAÍS del 30% y 45% de Percepción de Ganancias para compras hasta 300 dólares. Para las operaciones que excedan ese límite se mantiene el dólar Qatar sin cambios, es decir impuesto PAÍS (30%), percepción de Ganancias 45%, y 25% adicional por usar la tarjeta en el exterior. En el Gobierno estiman que unas 900.000 personas físicas compran US$150 mensuales.

2) Comienzan a pagar los servicios. Se establece la aplicación del Impuesto PAIS a la importación de servicios, que quedará generalizado en el 25%. Pero hay que aclarar que no aplica el impuesto si se paga con dólares propios. Hay tres rubros que quedan fuera del impuesto: los fletes que pagarán 7,5% de impuesto PAÍS; Salud y Educación que están exentos por artículo 36 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Recreación Productiva y no se puede modificar por decreto; y el dólar que se paga por los recitales (dólar Coldplay, que ya tributa el 30% de impuesto PAÍS.

3) Impuesto PAÍS para todos los bienes. Empezarán a pagar el 7,5% de impuesto PAIS, pero no pagarán si se abonan las importaciones con dólares propios. Además, no se aplicará a la importación de medicamentos y material para combatir el fuego; combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la energía; e insumos y bienes intermedios para canasta básica alimentaria.

Un dato a tener en cuenta es que las importaciones temporales no están alcanzadas por este impuesto, que son importaciones necesarias para poder exportar, como es el caso de la agroindustria y el sector automotriz. Para eso el pago de la importación debe hacerse luego del cobro de la exportación, o en caso de prefinanciación con fondos propios. Sí se aplicará la percepción a las importaciones vía Zona Franca y Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

4) Dólar agro para economías regionales (incluye el vino) y el maíz. Se tomará un tipo de cambio de $340 para las liquidaciones realizadas hasta el 31 de agosto. Esta medida busca incentivar la liquidación de ventas al exterior por parte de los exportadores en momentos en que comienza la cosecha de maíz. En el Gobierno estiman que con esta medidas podrían liquidarse unos US$2.000 millones.