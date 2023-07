Importaciones más caras, adiós al dólar solidario y nuevo dólar agro

Ante la acuciante escasez de dólares en el reservas del Banco Central, el Ministerio de Economía dispuso un paquete de medidas que buscan de un solo golpe atender las demandas en dos frentes, por un lado, encareciendo el tipo de cambio efectivo para la mayoría de las importaciones, pero a la vez intentando seducir a los exportadores de economías regionales y de maíz - en breve comenzará el ciclo exportador- para liquidar con un dólar diferencial.

Todo esto se da en momentos en que se sigue negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que este domingo dio un paso muy importante al anunciar el organismo que se había alcanzado un entendimiento básico sobre los aspectos centrales para el "Staff Level Agreement".

Sin embargo, la preocupación del FMI es cómo hará el país para disponer de los dólares para afrontar los vencimientos. El reclamo de una devaluación del peso consistente para recortar el atraso cambiario que según un informe divulgado por el Fondo la semana pasada ronda el 25%, no es aceptado por el Gobierno, que en cambio apeló a la creatividad para devaluar sin que parezca. Y de paso engordar un poco la recaudación, que por cierto viene muy golpeada, en parte por el impacto de la sequía pero también por caída de la actividad.

Con el paquete de medidas en el frente cambiario, que entran en vigencia este mismo lunes, tras la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial, el Gobierno busca recaudar 1,3 billones de pesos (0,8% del PIB) y US$2.000 millones por liquidaciones de exportadores.

Las negociaciones con el FMI continúan acaparando la agenda del Gobierno.

La clave es la fiscalización para evitar maniobras, y ver también si estas medidas, que en la práctica "encarecen" el tipo de cambio de importación se trasladas a precio, acelerando la inflación. Pero también es clave fortalecer el balance cambiario del Banco Central, que viene interviniendo para evitar una escalada del dólar blue. Pero el punto clave es que bien medidas, las reservas netas, según los analistas, ya están en unos US$7.000 millones negativas.

En este sentido, en despachos oficiales calculan que sin contar la soja, hay unos US$3.100 millones sin liquidar, y por eso el Gobierno va en busca de esos dólares, a través de un incentivo a hacerlo.

Medidas en varios frentes

Éste es el detalle de las medidas, que serán reglamentadas este lunes a través de la Resolución General de la AFIP:

1) Unificación de dólar Solidario y dólar tarjeta. Desaparece el dólar especial que se aplicaba a quienes compraban dólares en blanco a través de su cuenta bancaria. Ahora ambos con impuesto PAÍS del 30% y 45% de Percepción de Ganancias para compras hasta 300 dólares. Para las operaciones que excedan ese límite se mantiene el dólar Qatar sin cambios, es decir impuesto PAÍS (30%), percepción de Ganancias 45%, y 25% adicional por usar la tarjeta en el exterior. En el Gobierno estiman que unas 900.000 personas físicas compran US$150 mensuales.

2) Comienzan a pagar los servicios. Se establece la aplicación del Impuesto PAIS a la importación de servicios, que quedará generalizado en el 25%. Pero hay que aclarar que no aplica el impuesto si se paga con dólares propios. Hay tres rubros que quedan fuera del impuesto: los fletes que pagarán 7,5% de impuesto PAÍS; Salud y Educación que están exentos por artículo 36 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Recreación Productiva y no se puede modificar por decreto; y el dólar que se paga por los recitales (dólar Coldplay, que ya tributa el 30% de impuesto PAÍS. En la Argentina rige una multiplicidad de tipos de cambio según la actividad.

3) Impuesto PAÍS para todos los bienes. Empezarán a pagar el 7,5% de impuesto PAIS, pero no pagarán si se abonan las importaciones con dólares propios. Además, no se aplicará a la importación de medicamentos y material para combatir el fuego; combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la energía; e insumos y bienes intermedios para canasta básica alimentaria.

Un dato a tener en cuenta es que las importaciones temporales no están alcanzadas por este impuesto, que son importaciones necesarias para poder exportar, como es el caso de la agroindustria y el sector automotriz. Para eso el pago de la importación debe hacerse luego del cobro de la exportación, o en caso de prefinanciación con fondos propios. Sí se aplicará la percepción a las importaciones vía Zona Franca y Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.

4) Dólar agro para economías regionales y el maíz. Se tomará un tipo de cambio de $340 para las liquidaciones realizadas hasta el 31 de agosto. Esta medida busca incentivar la liquidación de ventas al exterior por parte de los exportadores en momentos en que comienza la cosecha de maíz. En el Gobierno estiman que con esta medidas podrían liquidarse unos US$2.000 millones.

Estas medidas se implementaron en el arranque de la semana, buscando dar señales al mercado cambiario, que el viernes llevó la divisa en el mercado informal a $528 por unidad y pérdidas US$197 millones de reservas sólo el viernes entre dólares y yuanes, y más de US$1.375 millones en lo que va del mes.