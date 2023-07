Por qué es grave que las reservas del Banco Central sigan desplomándose

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue perdiendo reservas y no logra detener la sangría. Este jueves terminó la rueda desprendiéndose de US$ 28 millones para atender las demandas del mercado y además 198 millones de yuanes, que al cambio del día representan unos US$ 56 millones.

La presión sobre la autoridad monetaria sigue fuerte mientras en Washington las conversaciones entre el equipo de económico y el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque por el momento el acuerdo está en espera de acercar posiciones.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 391,617 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de US$ 115,20 millones y en el Rofex US$ 1.342 millones.

Pero tal vez el dato más relevante sea que en lo que va del mes el Banco Central acumula ventas por US$ 183 millones y en 6.401 millones de yuanes, unos US$ 892 millones. En este contexto, este jueves el dólar agro aportó sólo US$ 15,078 millones.

El dólar blue se mantiene este jueves sin cambios en $520 para la compra y $525 para la venta, mientras que en el segmento mayorista la divisa cerró en $268,30 y $268,70 para compra y venta respectivamente. De esta manera, la brecha cambiaria se mantiene elevada, en niveles superiores al 95%.}

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cerró en $493,64 para la compra y $494,04 para la venta. El Contado con Liquidación terminó incluso por encima del blue, cotizando a $509,45 en la punta compradora y $529,05 para la vendedora.