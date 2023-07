Efecto Pullaro: Rodríguez Larreta cree que llega a las PASO en clave ganadora

"Está únicamente convencido de que va a ser presidente, no le importan las operaciones, no le molestan las encuestas truchas, está convencido, es un hecho para él y así va a ser". La frase es de uno de los dirigentes que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta en su campaña todo terreno que tuvo un golpe a favor el domingo pasado cuando Maxi Pullaro derrotó a Carolina Losada en la interna de Santa Fe. Lo llaman empresarios, volvió el círculo rojo, se llenó La Rural de empresarios VIP, "algo cambió y se siente", dicen en su mesa de armado de campaña en donde creen que pueden ganarle a Patricia Bullrich.

El llamado "efecto Pullaro" denota un cambio de época en el año electoral: ganó el método, lo previsible, lo no estridente, esa zona de confort donde habita el jefe de Gobierno en la que lo que vale es el trabajo y sus resultados, no las diatribas ni lo rimbombante. Ahí empezó tras el triunfo de Pullaro una serie de llamados, ofrecimientos y apariciones que no estaban y que llenan de esperanza a Rodríguez Larreta que, según encuestas propias del gobierno porteño, está abajo de Patricia Bullrich en la interna por cinco puntos.

Socios. Gerardo Morales y Rodríguez Larreta, de recorrida.

"La Rural estaba llena, Techint, la UIA, bancos, todos sentados escuchando a Horacio, eso es el cambio de época que necesitamos antes de las PASO", reconocen en su entorno. Confían entonces en que Nacho Torres hará lo propio en Chubut para aportar una cucarda más y que Rogelio Frigerio triunfará en Entre Ríos, por lo que llegarán a las PASO con triunfos larretistas que los posicione frente a Patricia Bullrich.

Creen entonces en el equipo de campaña que hilar triunfos y las llamadas de empresarios que se habían quedado sin señal en el teléfono celular y que reaparecieron el último mes son síntomas de una velada forma de rechazar los modos de Patricia Bullrich y apostar por el "método Larreta", esa forma de trabajar en silencio y por objetivo.

Empiezan entonces a delinearse lugares, dirigentes que creen que Larreta va a ser presidente y averiguan qué rol tendrán, aunque el gabinete es un secreto bajo siete llaves, muchos ya tienen boleto de ingreso, empezando por las últimas incorporaciones. Martin Redrado tendrá junto a Fernando Straface el desafío de la agenda global, el financiamiento, las relaciones exteriores del país a partir de diciembre si el "efecto Pullaro" triunfa.

Waldo Wolff apostó por Larreta y Jorge Macri.

Lo mismo corre para Waldo Wolff, quien tiene el "ok" de Larreta y de Jorge Macri por haber apostado primero por el espacio. Wolff es secretario de Asuntos Estratégicos porteño, pero apostó por Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta cuando la incertidumbre era lo único que había. Le ofrecieron ser ministro de Seguridad porteño y rechazó a pesar de tener formación académica para serlo, será protagonista del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad o en el país por la lealtad. "Horacio y Jorge son dos políticos profesionales, valoran la lealtad y Waldo cumplió con los dos, es de los que ya sabemos que van a ganar sí o sí", aseguran cerca del jefe de Gobierno.