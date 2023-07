Elecciones: el equipo de Horacio Rodríguez Larreta busca cómo hacerse fuerte en Mendoza

La campaña oficial arrancó y Horacio Rodríguez Larreta pisa el acelerador para no perder metros en la reñida disputa que tendrá en la interna de Juntos por el Cambio el 13 de agosto, cuando se lleven adelante las elecciones PASO. El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de la lista "El Cambio de Nuestras Vidas" se encuentra visitando diferentes provincias de la Argentina para poder tener más llegada en el interior del país. Mendoza es uno de los territorios que Rodríguez Larreta quiere conquistar, por lo que, no solo confirmó que realizará una visita este jueves, sino que también envió a miembros de su equipo para que hagan el "trabajo hormiga", como ocurre en el caso del secretario de la Ciudad de Buenos Aires y exdiputado nacional Waldo Wolff.

El larretismo sabe que Mendoza es una plaza importante en términos electorales y hará lo posible para poder acaparar la máxima cantidad de votantes de Juntos por el Cambio. Pero lo cierto es que el ala larretista sufrió un cimbronazo este lunes por la noche cuando Alfredo Cornejo, candidato a gobernador del frente Cambia Mendoza, blanqueó sin rodeos que su sufragio en agosto irá dirigido a la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri.

Rodríguez Larreta siempre que pisa suelo mendocino se muestra con Alfredo Cornejo. El senador nacional radical se encarga de recibirlo en cada ocasión que se presenta, pero, ahora, el apoyo explícito a Bullrich puede llegar a generar incomodidades para el alcalde porteño.

Regresando al trabajo minucioso mencionado, fue Waldo Wolff, primer precandidato al Parlasur en la lista larretista, quien estuvo en Mendoza en las últimas horas. Wolff dialogó con MDZ para hacer hincapié en el armado de su espacio en la provincia y, a su vez, enfatizar en las acentuadas diferencias existentes con el sector de Bullrich.

Wolff indicó que, además ser aspirante al Parlamento del Mercosur, ejerce un rol de vocero de Rodríguez Larreta. En ese sentido, dejó en claro que no oficia de armador en el interior, el puesto que supo ocupar Omar De Marchi antes de que su salida de Cambia Mendoza y posterior creación del frente La Unión Mendocina sepultara su relación política con Larreta.

"El jueves llega Horacio a Mendoza con anuncios sobre Portezuelo del Viento y el miércoles que viene el precandidato a vicepresidente Gerardo Morales", comentó el exdiputado del PRO. Pero uno de los interrogantes para gran parte del electorado es cuál es la discrepancia entre el larretismo y el bullrichismo a la hora de depositar el voto para Juntos por el Cambio en la urna. "No hay diferencias en el qué, sino en el cómo", deslizó.

"Patricia dice que es todo o nada", dijo en relación al spot de campaña de Bullrich que enfatiza ese concepto. "Comunicacionalmente es interesante, pero la democracia no es todo o nada. Cristina Kirchner hizo eso en 2015 y perdió. El spot da miedo. A mí no se me ocurriría mandar a la gente a la calle. Los que tenemos que poner el cuerpo somos los políticos", siguió.

Al ser consultado por un "plan de contingencias" ante una eventual derrota en la interna, Wolff optó por mostrarse confiado e indicó que se trata de "entender las reglas del juego".

El modelo dialoguista

Uno de los aspectos que traza una línea divisoria en Juntos por el Cambio es si en al Argentina que viene se debe adoptar una postura de diálogo o, contrariamente, hacer transformaciones más bruscas y de un tirón.

En ese sentido, Rodríguez Larreta es cuestionado por querer abrir las puertas de Juntos por el Cambio a otros espacios. Sin ir más lejos, la posibilidad de incorporar al gobernador peronista cordobés Juan Schiaretti desató una polémica en las filas de JxC. Finalmente no prosperó, pero la discusión de fondo se instaló.

Wolff puso en tela de juicio esta pelea y aseguró que "Juntos por el Cambio tiene que crecer al peronismo republicano. A la derecha está la pared (...) Hay que entender que es un espacio lleno de peronistas". Al mismo tiempo, objetó que el papel de Miguel Ángel Pichetto (ex jefe de bloque del peronismo en el Senado) en 2019 junto a Mauricio Macri haya sido aceptado, pero que con Rodríguez Larreta sea rebatido. "Todos dan cátedra de moral y son puristas", aseveró. Waldo Wolff se reunió en Mendoza con miembros de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza (CESIM), la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) y referentes de la Cámara de Comercio de Godoy Cruz.

Lo ocurrido en Cuyo

Juntos por el Cambio dio el batacazo en San Juan y San Luis con los triunfos de Marcelo Orrego y Claudio Poggi, respectivamente. Ambos son dirigentes que tienen más inclinación hacia el larretismo. De esta manera, Rodríguez Larreta ya cuenta con buenos antecedentes en dos provincias de Cuyo. Aunque en Mendoza, la más populosa, la situación parecer ser más dificultosa si se tiene en cuenta el -ya explicado- contundente respaldo de Cornejo a Patricia Bullrich y el hecho de que Luis Petri -mendocino- sea parte de la fórmula presidencial.

En Mendoza, gran parte de la militancia del PRO perteneciente a Cambia Mendoza tiene más simpatía por Bullrich. Aunque algunos dirigentes de peso tienen mayor afinidad con el sector de Larreta. En lo que respecta al radicalismo local, es el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, el único que ha dado el paso de mostrarse del lado de Rodríguez Larreta.

Un problema para aquellos que tienen una buena relación con el jefe de Gobierno porteño es que han sentido una sensación de "hostilidad" por no encolumnarse detrás de Bullrich. "Se guían por las encuestas", señaló a modo de reproche un miembro de Cambia Mendoza que prefiere al alcalde porteño por sobre la exminisitra de Seguridad de la Nación.