Alfredo Cornejo blanqueó por qué votará a Patricia Bullrich y no a Horacio Rodríguez Larreta

Alfredo Cornejo, candidato a gobernador, y Luis Petri, precandidato a vicepresidente de la Nación, se reunieron este lunes para dar un mensaje de unidad, luego de haberse enfrentado en la interna por la Gobernación en las filas de Cambia Mendoza el pasado 11 de junio. Una de las novedades es que el senador nacional, blanqueó -sin rodeos de por medio- que su voto en la PASO de Juntos por el Cambio irá dirigido a Patricia Bullrich, quien encabeza la fórmula que lleva a Petri en la fórmula, y no a Horacio Rodríguez Larreta.

Con el objetivo de concentrar y "mudar" los votos de uno a otro para así evitar que haya fuga de sufragios hacia la segunda fuerza, La Unión Mendocina, Cornejo y Petri se mostraron juntos, pero con la particularidad de que ahora Petri volvió a pisar suelo mendocino con la carátula de compañero de fórmula de Patricia Bullrich y, además, avocado a la campaña nacional.

En lo que respecta al plano nacional, Cornejo siempre fue cercano a la exministra de Seguridad. Aunque habitualmente evitó "jugarsela". Dijo en diversas ocasiones que él siempre priorizaba la unidad de Juntos por el Cambio y nunca escogió un lado en particular, por lo menos en público. Ahora el dirigente radical finalmente dijo a los cuatro vientos que apoyará a Patricia Bullrich. Sin ir más lejos, días antes de las elecciones provinciales recibió a Horacio Rodríguez Larreta y, ante la misma consulta, evitó tomar partido al sostener de forma cautelosa: "Si la pregunta es si apoyamos a uno u otro, digo categóricamente que apoyamos a todos los que compitan adentro de Juntos por el Cambio. No vamos a tolerar ninguna diferencia o ruptura".

La conferencia de prensa fue en el comité radical. Foto: Prensa Cambia Mendoza

Esto cambió este lunes y Cornejo -pese a que no se trata de una sorpresa- decidió dejarlo por sentado frente a los micrófonos. "Es un PASO y nosotros estamos presentando una lista conjunta de diputados nacionales de Cambia Mendoza, tanto para la fórmula Bullrich-Petri como para Rodríguez Larreta-Morales. Yo tengo una vieja relación de convicción profunda con Patricia. Trabajamos hace mucho tiempo y nos hemos entendido muy bien cuando yo era presidente de la UCR a nivel nacional y ella del PRO. En la pandemia trabajamos con muchas convicciones. Luis ya hizo un recorrido conceptual de la conducta de Patricia en muchos aspectos, como con el sindicalismo, pero yo voy contar uno más: la defensa a un gendarme que fue acusado calumniosamente por el kirchnerismo de haber desparecido a una persona y bancó porque no había evidencias. En la pandemia también la trataron de asesina por pedir mayores libertades y menos restricciones", dijo.

Y, en ese orden, resaltó: "Demostró convicción y eso me une a ella. Sin dudas, yo voy a votar a Patricia Bullrich. No obstante, es de público que Cambia Mendoza tiene una lista común que privilegiamos en proceso electoral de Mendoza con vistas a las elecciones de intendentes y gobernador. Por lo tanto, hay dirigentes que van a apoyar a una fórmula y otros a la otra. En ese sentido, es claro que no hay una posición única".

Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich.

"De hecho, vamos a recibir la visita de Horacio Rodríguez Larreta el jueves y después de Patricia que también va a venir. Vamos a estar predispuestos a custodiar el comicio, no solo para la lista de diputados nacionales, sino para presidente y vice con toda nuestra estructura", comentó sobre su relación con Rodríguez Larreta, que cuando pisa Mendoza siempre es recibido por Cornejo.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Alfredo Cornejo agregó: "Nosotros tenemos en claro que esto es una PASO y tenemos objetivos comunes para la Argentina. Cada uno tiene su preferencia personal. Algunos nos animamos a decirlo públicamente. Hemos sido bastante categóricos en recibir a los dos candidatos".