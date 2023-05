Waldo Wolff: "Horacio Rodríguez Larreta representa la Argentina de consensos que viene"

Waldo Wolff es un halcón típico, se enoja con los eufemismos, es determinante, aterrizó en la Ciudad para acompañar a Jorge Macri en su intento de heredar la marca PRO porteña y es el secretario de Asuntos Estratégicos. Dice que es coherente, que lo que dijo lo sostiene, apoyó a Patricia Bullrich, al considera una dirigente de peso, pero considera que es Horacio Rodríguez Larreta es quien puede solucionar la Argentina que viene.

El kirchnerismo lo denunció y lo persiguió, banalizó el holocausto y éste se enojó y en el Congreso sacó chapa de duro. Es deportista, fue arquero profesional y apasionado por la historia, la cultura y el trabajo, más allá de su familia, a quien cuida con recelo y evita exhibir públicamente. Waldo se sienta con MDZ a hablar, entre otras cosas, de política.

- Buenas, arrancaste temprano hoy.

- Sí. Además, la verdad que la gestión en la Ciudad es temprano. Las reuniones de gabinete, los anuncios, suelen ser a las ocho, por lo que tenes que arrancar seis y media.

- Ayer me leí una nota que decía: “Se suma Ocaña a la precandidatura” ¿Qué les pasa? Están todos en el boliche mirando la misma mina.

- Ah, te referís no a Ocaña.

- No, por favor, todo el respeto a Graciela.

- Feminizaste la candidatura.

- Hay una atomización de candidatos, Fernán Quirós con un voto más progresista, Soledad Acuña, Jorge Macri, es el momento de las candidaturas así en la Ciudad de Buenos Aires.

- Sobre todo para nosotros, que lo venimos gobernando hace 16 años como espacio. Y hay una puja de un reacomodamiento en el poder, lo que no hay que hacer es negarlo, sí, después tiene que salir algo superador.

- ¿Cuál es el problema?

- Yo no tengo problema. Vos me has escuchado. A mí el conflicto no me molesta. Es más, lo que me molesta es la demonización del conflicto, porque si el conflicto es algo natural, surge alguien que lidera. Y los que competimos o fijamos posiciones con respeto y respetando las reglas del juego nos acomodamos, en mi carrera política lo he hecho siempre, así que bienvenida la competencia. No, no me molesta para nada.

- Sos parte del armado político de Jorge Macri en la Ciudad. ¿Cómo está la campaña de Jorge?

- Trabajando, en esta etapa de definición de mensaje, de territorio, de propuestas. No es políticamente correcto hablar bien de uno, pero voy a hablar de algo mío, que es bueno que es mi coherencia, lo que he dicho lo he sostenido. En realidad no debería ser una virtud, yo he jugado siempre a la luz del día diciendo lo que pienso y no puede cambiar de opinión.

- Ese cambio de decisión, ese apoyo a Larreta no te hizo menos dirigente o más traidor o menos halcón o más paloma...

- Bueno, son cambio de perfiles. Depende para quién, yo sigo siendo el mismo. Le hice 23 denuncias penales a este gobierno, me hicieron cinco sigo pensando exactamente lo mismo, mi límite es el kirchnerismo, es un límite ideológico, no es institucional, yo apoyo al mundo libre y ellos apoyan a Venezuela, Nicaragua, yo creo en la meritocracia, ellos creen en la dedocracia yo creo en las instituciones, ellos intentan abolirlas y podría seguir así que no, no tengo nada que ver. A veces veo un sesgo muy binario y yo justamente en este espacio, porque detesto lo binario, no hay algo bueno y para que esto sea bueno, lo otro tiene que ser malo. Me suelen decir: “Vos apoyabas a Patricia y ahora apoyás a Horacio”. Yo nunca dejé de valorar a Patricia, lo que pasa es que algún día tuve que decidir quién era mi candidato a presidente o presidenta y dije que considero que para este momento de la Argentina quien mejor sintetiza la diversidad de Argentina para mí es Horacio. Ahora eso no quiere decir que no siga pensando bien de Patricia.

- ¿Por qué Horacio y no Patricia? ¿Por qué representa y por qué es en este momento quien mejor representa?

- Porque es el mejor gestor que tiene la Argentina para mí hoy y es un hombre de consensos en una Argentina que hoy está absolutamente atomizada. Se terminó la alternativa de dos partidos, fijate que tenemos dentro del Liberalismo, tenemos divisiones, pero asoma el liberalismo. Dentro del peronismo hay divisiones.está el kirchnerismo y está el peronismo republicano y dentro de nuestro espacio, si querés Juntos por el Cambio. También tenés divisiones hay algunos se llaman palomas y halcones otros más duros y otros que llaman más blandos. Para mí es absurdo porque yo en un equipo necesito las dos cosas. Claro.

- Y eso lo practican.

- Yo cuento algo que vos lo debes saber, pero para contárselo a la audiencia, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un hecho único. Yo tengo gabinete los miércoles. En el gabinete de la ciudad de Buenos Aires, menos el kirchnerismo están sentados los presidentes de todos los bloques, las distintas fuerzas que componen la alianza, siempre hay cosas para mejorar. No ha tenido paro docentes prácticamente, no ha tenido grandes conflictos sindicales. Ha funcionado. De eso se trata la Argentina que viene y yo creo que Horacio es la persona que mejor gestiona y que mejor sintetiza, sentar a todos en una mesa de este lado de la grieta para buscar consenso.

- Hay un problema contextual. Casarse está buenísimo hacer orgías supongo que también es interesante. ¿Si uno pide matrimonio en medio de una orgía no hay un problema contextual ahí?

- Hay cosas que consensuar. Los países con democracia parlamentaria van a consenso todos los días, de eso viven, nosotros discutimos vienen como legisladores, también no estamos de acuerdo en todo. Hay un error conceptual en la palabra consenso que no significa acordar todo, estar de acuerdo en todo.

- Gracias por haber venido.

- Gracias a vos.

La entrevista completa