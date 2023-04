Waldo Wolff hizo una fuerte autocrítica, ratificó su apoyo a Jorge Macri y llenó de elogios a Rodríguez Larreta

El secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, advirtió que la dirigencia política no está dando "un espectáculo razonable", mientras señaló el tono de la campaña electoral es "belicoso".

"Desde las posiciones institucionales no estamos dando un espectáculo ni razonable ni bueno. El tono de la campaña es binario y muy belicoso. En lo personal, siempre fui coherente. No suena lindo hablar bien de uno, pero en este sentido me siento muy seguro", argumentó Wolff.

De lleno en la interna del PRO, el integrante del gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó su apoyo a Jorge Macri como precandidato a suceder al actual mandatario de la Ciudad.

"Yo he manifestado mi apoyo en agosto por Jorge Macri. Lo conozco, trabajo con él y es el que me abrió la puerta cuando estaba procesado por traición a la patria. Pero tengo un muy buen concepto por (Fernán) Quirós y Soledad Acuña", señaló Waldo Wolff.

Para el funcionario, en la Capital Federal el PRO debe ir con "candidato solo y debe ser Jorge Macri" y resaltó: "No puedo ni debo cercenar la posibilidad de hacer campaña a los demás".

En el plano nacional, Wolff resaltó la figura de Rodríguez Larreta: "Creo que cada momento del país necesita una herramienta distinta y Larreta sintetiza lo que necesita Argentina en este momento. Es el mejor gestor con el que he trabajado".