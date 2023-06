Tras el triunfo de Omar Parisi en la interna del Frente Elegí, en el demarchismo ya miran de reojo al voto peronista no K

Omar De Marchi, candidato a gobernador de La Unión Mendocina que obtuvo 20,29% de los votos en las elecciones PASO de este domingo, dio vuelta la página y ya piensa en cómo afrontar las generales del 24 de septiembre. Del otro lado, se encuentra el radical Alfredo Cornejo, que logró individualmente un 26% de los sufragios y que -sumando los votos de Luis Petri en la interna- alcanzó que Cambia Mendoza obtuviese el 42,68%. En tanto, quien ganó la disputa en el Frente Elegí fue el kirchnerista Omar Parisi, que se impuso sobre Guillermo Carmona. Ante todo este panorama, De Marchi y su equipo pretenden poder sumar más adeptos y especula con escenarios variados.

Lo que suceda con el votante de Luis Petri -que hizo una gran elección con más de 165.000 votos- será clave para que De Marchi sepa si tiene chances o no de luchar mano a mano con Cornejo en septiembre. Pero, además de querer anexar a dicho votante de Cambia Mendoza que no se inclinó por Cornejo, desde La Unión Mendocina también intentarán captar a aquellos peronistas no kirchneristas. El triunfo de Parisi le vino "como anillo al dedo" De Marchi. El hecho de que la lista ganadora del Frente Elegí sea más radicalizada le brinda la posibilidad al diputado nacional de abrochar refuerzos. Para lograr ese cometido -que no es una cuestión matemática y automática- se encuentra la denominada Mesa Gremial que consta de la incorporación de una pata sindicalista dentro de LUM. Ariel Pringles referente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Mendoza y subsecretario de Trabajo durante el gobierno de Francisco "Paco" Pérez es uno de los dirigentes que tendrán esta tarea en los próximos tres meses y medio.

Ante el planteo de si la conquista de Parisi resulta, de algún modo, beneficiosa para La Unión Mendocina, Pringles explicó a MDZ: "Se abre una oportunidad de que muchos peronistas adviertan y vean un espacio que tiene al peronismo adentro y no relegado. Donde tenemos participación, somos escuchados y podemos opinar, lo que puede motivar a que se sumen más. La invitación que hizo Omar De Marchi es real y sincera. En este espacio, nosotros hemos dado nuestra visión de muchos de los temas, hemos aportado y creo que hace mucho tiempo el peronismo no tiene esa oportunidad. El PJ estaba cerrado. Creo que le habían puesto una llave desde el sector más kirchnerista o de La Cámpora. No había un debate y es por eso que ha ido perdiendo y ha sido un espiral cada vez más chico porque muchos peronistas no se sentían cobijados. Lo que ha pasado este domingo es prueba de ello. La Unión Mendocina abre la posibilidad de que muchos peronistas tengan la oportunidad de encontrar el lugar donde participar, expresarse, debatir y programar".

¿Será Ariel Pringles el encargado de articular esta pata peronista? Sobre este interrogante, sostuvo: "No soy el único peronista, hay muchos. La mesa gremial es un símbolo importantísimo. Cuando dirigentes sindicales que en la doctrina más pura -si se si se quiere del peronismo- conforman la columna vertebral del movimiento y gran parte está en este espacio, es porque claramente aquí encontraron su lugar. O sea, no soy yo, sino el cúmulo de organizaciones sindicales y de dirigentes que van a ser a los que vamos a tenderles la mano e invitarlos a que se sigan sumando".

Respecto a su papel en el armado estos últimos 47 días desde la creación de La Unión Mendocina manifestó: "Hemos sido una parte importante, como lo son todos los partidos que lo integran. Lo bueno de esto -y lo digo sinceramente- es que no había uno por encima del otro. La Unión tuvo la grandeza de dejar rivalidades, ideologías y el pasado. Todo lo que construimos fue pensando en el futuro, en propuestas, proyectos y en cómo sumar, no para atrás, no para los costados, todo para adelante, para arriba. Y creo que cuando uno se pone esa clase de objetivo y lo hace desde la buena fe, esa diferencia nos enseña que es posible. Nosotros, si bien creemos en el dogmatismo y en la doctrina peronista, también entendemos que hay que dejar las falsas discusiones. Hay que dejar el River y Boca. La ciudadanía, la gente y todos merecemos darnos la oportunidad de hacer algo distinto, dialogar y sacar conclusiones".

Omar Parisi ya se anticipó

Tal como indicó este diario, Omar Parisi se anticipó a esta jugada y desde el búnker del Frente Elegí se refirió a esta especulación. "Que se olvide De Marchi de llevarse un sólo voto peronista", sostuvo de manera categórica Parisi como primer mensaje tras ganar la interna peronista.

Los intendentes del PJ que no son kirchneristas -como Roberto Righi (Lavalle)- se han mostrado proclives a acercarse al lujanino. Por eso, Parisi puso el tema sobre la mesa e hizo un férreo llamado a todo el peronismo para que no se asocie al líder de La Unión Mendocina.

Incluso, Omar Parisi admitió el lunes por la mañana en diálogo con MDZ Radio que, luego de haber quedado como el más votado en la interna, no recibió llamados por parte de los intendentes peronistas y hasta les recriminó que hubiesen desdoblado los comicios municipales. "Hay un peronismo mendocino que se sube a los proyectos municipales alejándose del provincial. A los intendentes, si jugamos al Don Pirulero, a todos les va bien. Ayer a algunos nos les fue muy bien abandonando. A los mendocinos en general no nos va bien con ese esquema", aseguró.



A pesar de haber sido desairado, el exintendente de Luján indicó que buscará el diálogo con los jefes comunales y dejó la pelota en su campo: "Me voy a sentar a hablar con los intendentes del PJ. Es un espacio que nos tenemos que dar para ver si acompañarán este proyecto provincial o no. La respuesta la tienen más ellos. Resulta que donde querían caminar no les fue tan bien”.