El contundente mensaje de Omar Parisi a su exsocio Omar De Marchi

Tras conocerse los resultados electorales, que dieron como ganadores de la PASO del Frente Elegí a la dupla del kirchnerismo, es decir a Omar Parisi y Lucas Ilardo, los ahora candidatos enviaron un mensaje contundente a Omar De Marchi, quien salió segundo en la elección con su nuevo frente, La Unión Mendocina, y amenaza con llevarse votos peronistas en carrera a las elecciones generales del 24 de septiembre. En esa línea, Parisi hizo una convocatoria amplia a todo el PJ y además advirtió a De Marchi: "Que se olvide de llevarse un sólo voto peronista". El gran desafío del peronismo es evitar la polarización de la elección y el hecho de haber quedado tercero en la PASO resulte un piso y no le reste votos que vayan hacia a De Marchi, quien ya ha recibido algunos guiños de los jefes comunales peronistas no kirchneristas.

Aunque quedó a un escaso porcentaje respecto de De Marchi, el peronismo salió golpeado de la elección de este domingo. No pudo estar ni cerca de los 25 puntos en la provincia-que suele ser su piso- y sólo por la sumatoria de las cuatro listas que se presentaron en la interna, alcanzó los 16%. De Marchi resultò con 20% pero amenaza con sumar los votos opositores detrás de él para enfrentar al oficialista Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza). "Que se olvide De Marchi de llevarse un sólo voto peronista", sostuvo de manera categórica Parisi como primer mensaje tras ganar la interna peronista. Los intendentes del PJ que no son kirchnneristas como Roberto Righi (Lavalle) se han mostrado proclives a acercarse al lujanino. Por eso, Parisi se anticipó a esa posibilidad pero además hizo un férreo llamado a todo el peronismo para que no se asocie al líder de La Unión Mendocina, más teniendo en cuenta que antes de las generales provinciales son las municipales peronistas y podrían retroalimentarse.

De todas maneras, la lista para la Legislatura estará compuesta por integrantes del kirchnerismo pero también por quienes fueron en el listado de Guillermo Carmona- Liliana Paponet, quienes quedaron segundos, y como rige el sistema de votos DHont dentro del Frente Elegí, la integración de las nóminas será variada. De hecho, en el cuarto distrito tuvo más votos Carmona por lo tanto quienes encabezarán los listados legislativos del Sur serán dos hombres del intendente de San Rafael Omar Félix: Mauricio Sat y Germán Gomez. Sin embargo el vinculo entre Félix y el kirchnerismo es muy distante, por lo tanto es una incógnita cómo será la campaña, más teniendo en cuenta que se aproximan las municipales. en las que el jefe comunal no quiere quedar asociado a esa fracción del peronismo. Pero por otro lado, necesita que sus dirigentes ingresen a la Legislatura y para ello, deberá militar de algún modo la lista que encabezarán Parisi- Ilardo.

Más allá de la puja entre el kirchnerismo y De Marchi para evitar la polarización- algo que también Cornejo pretende que no ocurra porque se aglutinarían la mayoría de los votos opositores detrás de un único precandidato-, Parisi tiene un tema personal que excede su actual rol. Es exsocio político de De Marchi. de quien fue su sucesor en la intendencia de Luján de Cuyo a medidados de los 2000. en épocas en las que ambos eran demócratas y amigos. Rompieron relación política y personal y hoy se enfrentan en un comicio en el que SI la premisa de Parisi se cumple- que ningún voto del PJ vaya a De Marchi- el frente Elegí hará un buen papel en las generales y logrará al menos mantener sus bancas legislativas. Si ocurre lo contrario, el peronismo se convertirá en una tercera fuerza, algo sin precedentes.