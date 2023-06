El conformismo de Omar De Marchi y los desafíos para septiembre

Los resultados de las elecciones PASO en Mendoza dejaron mucho que hablar. Finalmente se cumplió el vaticinio que algunos indicaban: La Unión Mendocina, el frente político liderado por Omar De Marchi e integrado por Daniel Orozco como vicegobernador, quedó en segundo lugar, desplazando al peronismo como segunda fuerza.

MDZ Radio dialogó con De Marchi, quien se mostró eufórico tras los resultados y acentúo el lugar de La Unión Mendocina como segunda fuerza política.

“En solo 45 días logramos un segundo lugar, a solo 4 o 5 puntos de la fórmula más votada, que fue la de Alfredo Cornejo. En nuestro caso, creo es muy justificado estar contentos. Objetivamente se debe medir candidato contra candidato. Los votos que sacó el gobierno son 25 puntos. El resto de las opciones votaron contra el Gobierno. Todas las propuestas tenían que ver con un gobierno paralizado, en pausa. El 75% de los mendocinos votaron contra el gobierno”, remarcó.

Con respecto a los resultados, De Marchi manifestó que "han quedado dos opciones muy claras". "La discusión va a girar en torno la fórmula del Gobierno encabezada por Alfredo Cornejo y la de La Unión Mendocina, encabezada por mí", agregó.

Con respecto a la elección de Luis Petri agregó: “Hizo una buena elección planteando de que la provincia está en pausa. El votante se metió en esa discusión para evitar que gane Cornejo. No escuché ni una sola vez que haya dicho que el gobierno funciona bien. La discusión no me parece objetiva si es frente contra frente".

"En 45 días construimos una alternativa competitiva, nos consolidamos como una segunda fuerza, trataremos de convencer a la mayoría de los mendocinos que lo que proponemos es un proyecto positivo. Planteando temas de fondo. Mendoza necesita unirse, dialogar, poner un plan sobre la mesa, lo único que han hecho en los últimos tiempos es pararse dentro de la diferencia. Hay que plantear soluciones. Tenemos una enorme posibilidad de crecimiento" , añadió.

Finalmente, De Marchi, frente a la posibilidad de aliarse con algún candidato presidencial, remarcó: "La Unión Mendocina "se concentra en Mendoza, al mejor estilo de espacio provincial tratando de que los temas provinciales no nos divida"

Escuchá la nota completa: