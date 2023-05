Vandalizaron un local partidario de Javier Milei en La Plata

A pocos días de la inauguración de la primera “casa propia” de Javier Milei en La Plata, los referentes platenses denunciaron que fue atacada y vandalizada. Descartaron que hayan recibido amenazas y apuntaron por el hecho a sus competidores de “la casta” rancia de la política.

Imágenes del ataque al local partidario de Milei en La Plata

En diálogo con MDZ, Juanes Osaba, el armador en la Octava Sección Electoral de La Libertad Avanza, dijo: “Nos enteramos lo que había pasado por los vecinos que nos avisaron. Por suerte no entraron a la casa sino el daño hubiera sido mayor. Nos rompieron la verja de entrada, una ventana y la cartelería exterior”.

“Radicamos la denuncia policial para que se investigue el hecho. Sinceramente no sabemos quiénes fueron, porque no recibimos ninguna amenaza previa. Pero no descartamos que esto sea de algún sector político de La Plata que se siente amenazado con lo que representa Javier Milei en la ciudad. Esto es ni más ni menos que el trabajo más rancio de “la casta” política platense”, agregó Osaba.

En cuanto a las medidas de seguridad que van a implementar en la sede de La Libertad Avanza de la calle 14, entre 32 y 33, afirmo: “Vamos a poner cámaras, un sistema de alarmas y no descartamos poner seguridad privada las 24 horas si es que el Estado no nos garantiza seguridad, es lo que le pedimos al comisario de la zona”.

Asimismo, Osaba agregó que tanto Milei y los máximos referentes del espacio están al tanto de la situación. “Ya hablé con Javier, Kikuchi y Pareja para interiorizarlos con lo que había pasado. Más teniendo en cuenta que en los próximos días estaremos inaugurando otras dos casas de La Libertad Avanza en La Plata; por lo que estamos previendo reforzar todas las medidas de seguridad”, finalizó.

Por su parte, Carolina Píparo, diputada nacional y quien sería la candidata de Milei a intendenta de La Plata, se expresó en su cuenta de Twitter lamentando lo sucedido en la casa inaugurada el 2 de mayo. “Lamento que no me sorprendan estas prácticas en La Plata, donde la política local se rodea de séquitos a sueldo. Con nosotros no van los arreglitos, sentenció.

Vandalizaron la casa de @LLibertadAvanza que inauguramos el martes.

Lamento que no me sorprendan estas prácticas en La Plata, donde la política local se rodea de séquitos a sueldo.

Con nosotros no van los “arreglitos”.

Llegamos para quedarnos, acostúmbrense! pic.twitter.com/XPBXpUJ6Hl — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) May 5, 2023

Vale agregar que no es la primera vez que atacan una sede libertaria en La Plata. En febrero una casa del Partido Libertario de la provincia de Buenos Aires fue vandalizada con pintadas nazis.