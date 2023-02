Vandalizan con pintadas nazis la sede del partido de Javier Milei en La Plata

Durante el fin de semana largo, por los feriados de Carnaval, la sede platense del Partido Libertario que impulsa la candidatura presidencial de Javier Milei fue blanco de pintadas de simbología nazi. El frente del local partidario ubicado en Diagonal 74 entre 5 y 6, a metros de la céntrica Plaza Italia, fue vandalizado durante el fin de semana en dos oportunidades; primero pintaron en rojo con aerosol rojo una Cruz Esvástica y no conformes con eso en la madrugada del lunes escribieron con aerosol negro la palabra “nazi”.

Desde el Partido Libertario repudiaron la vandalización del local calificándolo como un "violento ataque". La denuncia por vandalismo, en la que además solicitan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona fue realizada por el Dr. Marcelo Peña, allegado a la organización política, recayendo en la UFI N.º 12 a cargo del fiscal Fernando Padovan

Desde el partido de Milei no descartan, por agresiones que sufrieron militantes del Partido Libertario en la calle y barrios platenses, que se trate de grupos ligados al kirchnerismo o de partidos de izquierda.

En diálogo con MDZ, Ezequiel Vera, coordinador del Partido Libertario en la Octava Sección Electoral, conto que durante el fin de semana de Carnaval la sede del partido sufrió dos ataques consecutivos; “El primero fue el sábado a la noche y el otro el lunes a la madrugada que amanecimos con este daño”.

Asimismo, afirmó que anteriormente sufrieron otros hechos de vandalismo en el local. “Antes tuvimos otras pintadas de las cuales no radicamos la denuncia, cosa que deberíamos haber hecho -agregó-. Estos agravios excedieron el respeto por todos y la intensión maligna de intentar identificarnos con un movimiento que no tiene nada que ver con lo que nosotros pregonamos. El Partido Libertario y todos los libertarios en general tenemos el principio de no agresión, como uno de nuestros principales principios, como así también el respeto al prójimo y ni hablar del respeto por la propiedad privada”.

“Evidentemente esto habla de una gran ignorancia de toda esta gente por querer comparar a un movimiento como lo fue el nazismo, totalmente totalitario y asesino, con un espacio que pregona la Libertad”, fundamentó el coordinador de la Región Capital del Partido Libertario.

Con respecto al ataque del local partidario del centro platense, Ezequiel Vera, dijo: “En esta oportunidad solo vandalizaron la propiedad con pintadas. En hechos anteriores rompieron el cartel de la entrada, dañaron la puerta principal e hicieron cosas desagradables como dejar excrementos humanos, fue espantoso”. En tanto, sostuvo que las agresiones no son solo en la sede del partido: “Los mismos militantes sufrimos violencia verbal todo el tiempo, es algo común cuando estamos militando por los barrios o en la calle. Son agresiones que no hacen a la democracia en sí y es algo dañino”.

“Las anteriores pintadas de local venían de grupos kirchneristas, una decía Juventud Peronista y en otra ocasión hacían mención a Cristina Kirchner”, dice. En cuanto a los insultos que reciben en la calle y en los barrios, el coordinador del armado platense sostuvo que “no solo vienen de militantes kirchneristas, también nos insultan los de los movimientos sociales y los militantes de los partidos de izquierda”, remarcando. “Los únicos mensajes políticos que recibimos de apoyo y de aliento cuando estamos en la calle son de legisladores y referentes de Juntos por el Cambio”.

Finalmente, Vera reconoció que las sospechas del ataque están orientadas a grupos radicalizados afines al gobierno o a sectores e izquierda, “por eso creemos que estas últimas pintadas vienen principalmente de los sectores kirchneristas y de grupos de izquierda”.