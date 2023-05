Javier Milei tiene su primera "casa propia" en La Plata

Quedo oficialmente inaugurada, ante un público muy heterogéneo, el pasado martes por la noche, la primera casa de Javier Milei en la ciudad de La Plata. La calle 14 entre 32 y 33, donde funciona la sede principal del candidato a presidente de los libertarios, se vio desbordada de “fanáticos” platenses del economista “pelífero” -como lo definiera a Milei la vicepresidente en su “Clase Magistral” de La Plata, subiéndolo al ring como el principal adversario del kirchnerismo-que esperaban a los máximos referentes nacionales y provinciales de La Libertad Avanza.

Al preguntarle a uno de los asistentes porque estaba ahí, lo primero que respondió a MDZ fue “Soy fanático de Milei, sigo todo lo que hace. Estoy acá para hacer el aguante y escuchar a los que están con él. Creo que es la última esperanza que tenemos para salir de esto”.

De la inauguración participaron la columna vertebral de los libertarios, Carlos Kikuchi armador nacional y Sebastián Pareja, coordinador general de la provincia de Buenos Aires, los dos máximos referentes de la campaña a presidente de Milei; que fueron recibidos por el anfitrión y armador de La Plata Juanes Osaba. También estuvieron presentes la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Carolina Piparo, quien sería la candidata a intendenta de la Ciudad de las Diagonales por La Libertad Avanza y el diputado provincial Nahuel Sotelo.

De izquierda a derecha, Juanes Osaba, Carlos Kikuchi, Carolina Piparo y Sebastian Pareja



En diálogo con MDZ, Sebastián Pareja, coordinador y armador político de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, se refirió al perfil que tiene que tener el candidato a gobernador bonaerense de Javier Milei: "Fundamentalmente tiene que tener un perfil que le guste a Javier, esto es así de simple. Como una apreciación personal, creo que tiene que ser alguien que tenga la capacidad, las ganas y la decisión de conducir todo el espacio de la provincia de Buenos Aires en el futuro inmediato”.

Y agregó: "No deber ser un candidato importado de otro espacio político, ni ser un candidato de cotillón esos que aparecen ponen la cara y desaparecen después de la elección. Una idea posible y viable es que sea un outsider. Ya hay algunos nombres dando vueltas, un abogado, algún juez, un chef reconocido y un exfutbolista; ahí ya tenes cuatro perfiles que fueron evaluados y consideradas. Milei tiene claro por donde va a ir”.

En cuanto al rumor que en la provincia de Buenos Aires desdoblarían las elecciones post PASO, el armador libertario en territorio bonaerense dijo: “Eso sería un mamarracho, más teniendo en cuenta la realidad económica y política que estamos viviendo. Hacer una cosa así es un manotazo de ahogado en beneficio de solo un sector de la política”.

“Ahora, si lo hacen, pueden perjudicarnos. Aunque nuestro objetivo central es la presidencia de la nación y creo que haciendo eso por más que perdamos el empuje de la boleta local a gobernador, con los intendentes y demás, creo que un desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires garantiza que Javier Milei sea el próximo presidente de los argentinos. No tengo dudas de eso”, sintetizó Sebastián Pareja, quien para algunos sería el candidato a gobernador bonaerense del espacio.

Sobre la sospecha de que en La Libertad Avanza se están loteando los cargos, Sebastián Pareja fue categórico: “Lotear no. Lo que si hay es gente que esta desencantada o decepcionada de la política y que en su militancia anterior no tuvieron la posibilidad de pertenecer, a esa gente no la podemos condenar por haber abrazado alguna de las ideas que hasta hace cuatro años representaban la esperanza del pueblo. Se construye con todos, este es un espacio que tiene muchísimos integrantes que recién empiezan en la vida política y lo que Javier representa es una oportunidad única para el país”.

Por su parte, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Carolina Piparo, al ser consultada por MDZ si era la candidata natural del espacio a la intendencia de La Plata, respondió: “Todos saben que sueño por competir para ser intendenta de mi Ciudad, pero estoy a disposición de La Libertad Avanza para lo que consideren. Es verdad que mi nombre suena para competir en muchos cargos. A mí me gusta competir, pero hoy lo importante no es en dónde vamos a competir”.

En cuanto a cuáles serían sus propuestas si llega a ser candidata a intendenta, dijo: “Tienen que ver con lo básico. Lo que vemos todos los platenses cuando camínanos por la ciudad; está hecha un desastre. La Plata se convirtió en una de las ciudades más inseguras de la provincia y hay basura por todos lados”.

Muy contento con la multitudinaria convocatoria que tuvimos en la inauguración de la sede.

Gracias a todo el equipo de @JMilei Milei@CarolinaPiparo @EstudioPareja @CarlosKikuchi @JuanesOsaba pic.twitter.com/navDick1lC — Hernan Ganzella (@hernan_ganzella) May 3, 2023

“Los platenses invertimos un montón de dinero en educación y es un desastre, invertimos un montón de plata en seguridad para que el intendente ponga una cámara donde piensa que le conviene por la campaña y no con un mapa del delito hecho seriamente. El transporte público es un desastre. La Ciudad crece descontroladamente, y desde el municipio le ponen trabas al que quiere hacer las cosas bien. Yo todo esto lo dije habiendo sido funcionaria ad honorem de Julio Garro. Con esto te quiero decir que nunca cobre un peso de la municipalidad”, sostuvo la legisladora libertaria.

En cuanto a su relación con José Luis Espert, Piparo manifestó: “Soy una persona comprometida con valores reales. Y si veo que en un espacio no se va a hacer nada me voy. Como me fui de Juntos por el Cambio y como me fui del espacio de Espert, que tomó una decisión que debe explicársela a los más de 800 mil bonaerenses que nos votaron. Si Espert decidido hacer un acuerdo con Larreta es problema de él, yo no estoy ahí yo estoy con la gente que me votó y que hoy represento orgullosamente en el Congreso”.

Por su parte, Juanes Osaba, el armador platense de Milei, destacó a MDZ: “Superamos todas las expectativas que teníamos en esta inauguración, que no va ser la uncia. No pensamos que iba a estallar de gente”. Y agregó: “Estamos muy contentos, tenemos los pies en la tierra. Se viene mucho trabajo por delante, sabemos que esta alegría por la inauguración es solo por un rato. Tenemos que arremangarnos y seguir trabajando para que Milei sea nuestro presidente. Quiero agradecer el apoyo que recibimos de los armadores y referentes nacionales y provinciales que vinieron a esta inauguración en especial el de Carolina Piparo”.