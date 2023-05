A la espera de un guiño de Cristina Kirchner, Axel Kicillof avanza con el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires

“Lo único que falta es que Cristina dé el OK”, confirma, sin temor ni en pose de ocultar la fórmula de la Coca Cola, una importante fuente de extrema confianza del gobernador Axel Kicillof sobre el posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires.

Si aún no lo ha hecho es, simplemente, porque ni la propia vicepresidenta de la Nación ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro político y la del espacio que la tiene como única decisora. Si bien su hijo Máximo Kirchner quiere que Sergio Massa sea el candidato único para la Presidencia de la Nación, los altísimos índices inflacionarios conspiran contra esta idea.

Algunos especulan que hoy, en Brasil, donde congeniaron en un mismo ámbito Alberto Fernández, Daniel Scioli y Sergio Massa, podría haber algún indicio de cómo seguirán las cuestiones electorales del oficialismo aunque el presidente no tenga poder de decisión o veto.

Desde hace dos años Cristina Fernández de Kirchner sostiene que la elección nacional está perdida y que el próximo presidente de la Nación no lo pondrá el Frente de Todos. Con esa hipótesis forjó cada una de las movidas que tomó hasta que, en su última aparición pública en La Plata, dejó en claro que no tenía ninguna intención de candidatearse a nada.

Sin embargo, ella no ha dicho cómo determinará el futuro de su creación política que, a pesar de la vuelta al poder hace cuatro años, ahora parece no sólo sin futuro sino sin representante potencial para llegar a un nuevo mandato presidencial. El único que contiene a la mayoría del oficialismo, Axel Kicillof, también presume que una pretensión presidencial lo dejaría sin nada a él y a lo que Cristina Fernández de Kirchner pretende para el futuro.

Máximo Kirchner no es ni competitivo ni querido. A veces es algo temido, pero nada más. Wado De Pedro no alcanzó la estatura de dirigente y, como expresan en la mesa de los miércoles en Ensenada, donde se juntan los adherentes a La Patria es el Otro, “si Cristina no juega, nadie podrá tener centralidad jamás”. En esta afirmación incluyen, claro está, al mismísimo Sergio Massa, a quien le reconocen voluntad y audacia pero dudan de su contenido ideológico y también a Daniel Scioli, por más que el exgobernador jamás haya sacado los pies del plato.

Quizás con una información privilegiada, Gabriel Katopodis alertó este fin de semana que la provincia de Buenos Aires no puede ser un “refugio de resistencia” al criticar abiertamente la posibilidad de que se desdoble la elección bonaerense tras la realización de las PASO, cuya fecha es la misma que en el orden nacional.

“Las elecciones de gobernador se deben realizar entre los 30 y 120 días del vencimiento del respectivo mandato y debe ser convocada con 90 días de anticipación”, afirmó el apoderado del PJ, Eduardo López Wesselhoeft, socio en la materia del fallecido Jorge Landau. Ambos siempre desistieron de esta posibilidad por las dificultades operativas que enfrenta la Justicia Electoral bonaerense, sin recursos económicos, materiales ni humanos para afrontar el desdoblamiento.

A pesar que la idea ya está instalada, varios ministros del propio gabinete provincial descreen que se adopte esta decisión. “Sería una señal de pánico terminal”, razonan. Y en la Legislatura, los principales aliados del gobernador niegan sistemáticamente haber discutido el tema, aunque la aceleración de la crisis hace que todo se modifique diariamente.

A modo de "urgencia", los principales especialistas electorales, no solo los propios, están siendo consultados de qué manera se puede transformar al oficialismo más competitivo, inclusive abriendo la posibilidad de utilizar listas colectoras. "No se puede tocar nada, es irrazonable", completó una importantísima fuente partidaria del oficialismo.