Gabriel Katopodis lanzó una bomba al corazón de la estrategia de La Cámpora y de Axel Kicillof

Gabriel Katopodis, uno de los pocos ministros que sobrevivieron al latigazo de “los funcionarios que no funcionan”, rompió con la creencia que nadie puede decir nada y tiró una bomba en el corazón de la estrategia de La Cámpora y del propio gobernador Axel Kicillof que, no siempre, coinciden, al sostener que la provincia de Buenos Aires "no se puede transformar en un refugio”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Katopodis fue muy crítico sobre el desdoblamiento electoral en el territorio bonaerense, en la que algunos funcionarios del Frente de Todos quieren separarla de las nacionales. A diferencia de lo que podría haber hecho en el pasado, ahora el ministro fue clarísimo sobre su postura.

“Somos un proyecto de país, no somos un rejunte de fuerzas provinciales. Hay una convicción de defender nuestras ideas entendiendo que la provincia de Buenos Aires no se va a transformar nunca en un refugio de resistencia” dijo el intendente en uso de licencia de General San Martín, que ha reconstruido su relación con la vicepresidenta y su hijo luego de aparecer como uno de los originales en el jamás nacido “albertismo”.

Hace una semana había levantado la voz al reclamar una reunión urgente entre Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner luego de la renuncia a la posibilidad de presentarse para su reelección del presidente de la Nación. Eso no sucedió. El ministro cree que sin un proyecto en común entre los decisores del oficialismo, todo será más que cuesta arriba.

Inclusive ayer, en otra entrevista pero a la radio La Red, Katopodis utilizó el debate abierto sobre quién debe utilizar la lapicera, que para los militantes del cristinismo camporista sólo debe ser reservado para Cristina Fernández de Kirchner, para sostener que no importa quién o quienes la usen sino el motivo para usarla.

“Hay que correr el velo del odio y llevar la bronca a otro lado. La nuestra es una tarea política, militante, disciplinada y rigurosa que hay que ejercer todos los días. Si no tenemos en claro qué historia queremos escribir con la birome, esa birome no sirve para nada”, expresó.

Sobre este mismo tema, el funcionario destacó que “frente a aquellos que dicen que somos todos lo mismo, que fracasaron ellos y ahora fracasamos nosotros, tenemos que ponernos firmes explicando que se sale siguiendo obras públicas, abriendo universidades, empoderando a los sectores productivos y apostando con acueductos y obras viales como jamás se hicieron”.

El gran problema que opera contra estas pretensiones son las mezquindades que muestran sus propios compañeros de ruta quienes, ante una posible derrota electoral, no quieren estar ni cerca del Gobierno nacional y mucho menos de Alberto Fernández a quien varios reclaman “cuidar un poco más”.

El ministro reclamó que el peronismo frentetodista se atreva a poner en valor la gestión del actual presidente Fernández, algo que nadie quiere hacer. Ni Massa, a pesar de ser el ministro más poderoso de la actual gestión, como tampoco la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lo puso como candidato de manera personal y sin debatir nada con nadie hace casi cuatro años.

También hizo mención a la amenaza que trae aparejada la presencia de Javier Milei en el escenario electoral. Para Katopodis, “hay que trabajar con ejemplaridad, poner la cara, escuchar, no gritar ni ponerse nerviosos… Hay que distinguir entre los votantes del personaje y de las chantadas de esas recetas viejas”.