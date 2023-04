A la espera de la jugada final de Cristina Kirchner, Daniel Scioli arma su tropa y avanza en su candidatura

Daniel Scioli no volvió al país luego de una semana en la que se fotografió con Mayra Mendoza, la única intendenta de La Cámpora y tras la renuncia de Alberto Fernández a presentarse para un período más como presidente más allá que las encuestas le dieran siempre la espalda.

Sin embargo, en Brasil, donde es embajador, Daniel Scioli recibió y acompañó en varias actividades oficiales al gobernador Axel Kicilof y siguió con el rumor de que Cristina Fernández de Kirchner, la gran decisora del Frente de Todos, lo dejó correr y ver hasta dónde llega no sólo su candidatura, sino la de su archirrival, Sergio Massa, quien no quiere tener internas y transformarse en candidato único.

Alberto Pérez y referentes del sciolismo.

Con Alberto Pérez como organizador del armado electoral sciolista, el exjefe de Gabinete, cuando Scioli era gobernador, juntó a buena parte de sus antiguos funcionarios para desarrollar la primera parte del trabajo de instalación de esta precandidatura que, sostiene, "recibirá todas las operaciones en contra porque nuestros rivales son muy poderosos". No dijo nombre, pero todos piensan en el mismísimo Sergio Massa, el "dueño de todas las consultoras", según dijeron, irónicos, los miembros de esta nueva mesa de campaña.

En una reunión en la que hubo también kirchneristas históricos como Gastón Harispe y Carlos Ferreño, presidente del partido Parte, creado por Alberto Fernández, casi un centenar de dirigentes, “células dormidas”, como dijo uno de los presentes, empezaron a activar el inicio de una campaña porque saben que más allá de lo que haga el ministro de Economía, si los resultados económicos siguen como los actuales, es muy factible que decline de ser candidato.

A diferencia de lo que muchos suponen, Alberto Pérez cree que Daniel Scioli tendrá posibilidades de competir en una PASO contra Massa. Para esto, presume, "hay que trabajar con mucha firmeza porque a quien tenemos enfrente tiene mucho poder y si ganamos las PASO el partido con el que vamos a enfrentarnos es mucho más poderoso aún", en alusión al macrismo y a Javier Milei.

Si bien las expectativas son muchas, porque "cada uno puede hacer las interpretaciones que quiera sobre lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner los otros días en La Plata", los seguidores del actual embajador en Brasil saben que todo puede tener un final si la decisión de la vicepresidenta se inclina en favor del ministro u otro precandidato.

"Si este mes tenemos un 7% de inflación, el otro más o menos lo mismo, todos sabemos que le será muy difícil a Massa continuar con su no anunciada candidatura. Entonces, nosotros hacemos lo que dice el manual, armamos, juntamos avales y organizamos. Hasta que nadie nos diga que paremos, seguimos", dijo un especialista en campañas del peronismo ahí presente.

Para los dirigentes que se juntaron en San Telmo, "no hay nada muy preciso en el espacio ni tampoco puede decir que existe un candidato muy potente". Pero, "por abajo muchos dicen que Daniel es el mejor candidato, inclusive Horacio Vertbisky lo dijo el domingo pasado", se entusiasman.

"Y Sergio está en una encerrona. Del Ministerio no se puede ir, la inflación lo está matando y no puede poner ahí a ningún extra. Es una cagada, pero es así, aunque ya te digo, estamos armando pero sabemos que si tenemos que acatar, acatamos", explicó la misma fuente. Aunque también otro de los presentes vaticinó que "Cristina nos va a sorprender de nuevo".

Oscar "Cacho" Cuartango, Baldomero "Cacho" Álvarez, Isidoro Lasso y Nora De Lucía eran algunos de los varios exministros y directores provinciales que también estuvieron en la reunión del viernes por la tarde.

Sin nada por definir, y con las dudas que tiene la vicepresidenta y quienes son sus traductores políticos cotidiano, La Cámpora y La Patria es el Otro, aún no se sabe quienes serán los candidatos presidenciales. "Alberto ya dijo que no fue. Ahora hay que esperar que ella confirme que tampoco lo será. Porque no le alcanza a los pibes que diga que ella ya dio todo lo que tenía para dar", afirmó un importante funcionario nacional a MDZ cuando se le preguntó sobre cuántas chances tenía Daniel Scioli de participar de unas PASO.

"Y sobre Sergio también pasa lo mismo. Él pide esperar, no nos dice que sí pero tampoco que no, nos da ciertas perspectivas, pero quizás el 20 de junio, que es más o menos la fecha en la que pretende decidir, sea tarde", expresó la misma fuente.