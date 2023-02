Frente de Todos, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza: un trinomio perfecto de internas feroces

El dato de 6% de inflación mensual y 98,8% de interanual preocupa al Gobierno, que convocó a la primera Mesa nacional del Frente de Todos. La reunión se caracterizó por las tensiones en el círculo del ministro de Economía, Sergio Massa, y por los forcejeos para evitar la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, suspendió 100.000 planes sociales y se pelea con Unidad Piquetera.

Tiembla el PRO en La Pampa y se siente la tensión electoral. La candidatura a gobernador bonaerense de Diego Santilli se hará efectiva dentro de un panorama difuso. En la contraparte, el gobernador Axel Kicillof supera en intención de voto a todos los precandidatos de Juntos por el Cambio. En la provincia de Mendoza, la presión del diputado Omar De Marchi sigue complicando al oficialismo.

Javier Milei se reunió con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y oficializó una nueva alianza nacional. La Libertad Avanza lanzó un comunicado sobre las denuncias de la expresidenta juvenil de la agrupación, Mila Zurbriggen. El líder liberal aludió a que el viento podría venir desde el expuntero político Carlos Maslatón. Entretanto, MDZ accedió a la lista de referentes liberales en 6 provincias.

En la última sección, se encuentran los informes electorales de las consultoras: Federico Gonzáles & Asociados, Circuitos y CB.

Juntos por el Cambio

Las elecciones primarias no obligatorias en la provincia de La Pampa fueron un llamado de atención para el PRO. El radicalismo vive. MDZ reveló que la primera oleada de críticas dentro de Propuesta Republicana se le atribuyó a que “no se puede construir una candidatura solo bajando una billetera”.

Los comentarios hacían hincapié en que no se debe subestimar la estructura territorial de la UCR. “En este caso terminaron votando más afiliados que independientes, o sea de los pocos que se movilizaron la amplia mayoría eran radicales”, adelantó un dirigente del partido amarillo.

Corren las candidaturas y la de Diego Santilli no se queda atrás. El legislador anunciará su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio. Con "el Colo" ya lanzado, los demás candidatos amarillos se arremangan para pensar cómo hacerle creer a la gente que son los más aptos para vencer a Axel Kicillof.

Juntos por el Cambio.

El oficialismo atraviesa una dialéctica entre gobernación bonaerense y presidencia. Si Cristina Fernández de Kirchner lo quiere, Kicillof deberá encabezar la candidatura presidencial y dejar el bastión de PBA.

La provincia de Mendoza continúa con la contienda dentro del Frente Cambia Mendoza. Omar De Marchi presiona y mira de reojo frentes externos. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció la fecha de vencimiento de la novela interna. Apoya la candidatura del exgobernador Alfredo Cornejo y le pone un plazo a De Marchi.

Bullrich llevará a cabo una reunión del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no descartó una intervención del partido si De Marchi no confirma la continuidad en el Frente Cambia Mendoza.

"Cornejo y De Marchi pueden competir en las PASO para que la gente elija al mejor candidato de Juntos por el Cambio. Lo que no se puede es romper Juntos por el Cambio y poner la individualidad por sobre los objetivos colectivos. Perjudica las posibilidades del triunfo nacional", sentenció la presidenta del PRO.

Frente de Todos

La mesa nacional del oficialismo fue encabezada por Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Se trató la estrategia general del Frente de Todos. En principio, el foco de La Cámpora fue exigir combatir la "proscripción" de Cristina Kirchner.

El jefe de Estado llegó a la sala a las 19.45 acompañado de su escuadrón personal: el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el canciller Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz. Máximo Kirchner definió su asistencia en el último momento.

Fernández destacó que jugará y aceptará a otro candidato si lo supera en voto interno. El ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro, es otro punto de fuerza enemiga del presidente que puede posicionarse para la banca presidencial. El presidente del Partido Justicialista bonaerense lo definió como el mejor candidato factible en caso de que su madre no quiera presentarse. Frente de Todos.

Sergio Massa se vio golpeado por un 6% de inflación mensual y 98,8% de interanual. El plan de estabilizar en una tasa del 3% se aleja en el horizonte de inconformidad. La candidatura presidencial del ministro se aleja entonces con el aumento progresivo de los precios.

En otro escenario, Victoria Tolosa Paz confirmó la suspensión de más de 100.000 titulares del programa Potenciar Trabajo que hasta el momento no completaron el proceso de validación de datos. Tendrán 30 días más para realizarlo.

"Belliboni no puede explicar dónde están los seis mil hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación. Esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad", declaró la ministra. El nuevo jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El juramento de Agustín Rossi como nuevo jefe de Gabinete fue tomado por Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario. "Sé que es alguien, que como yo, valora mucho la unidad de nuestro espacio y va a trabajar junto a mí para preservar esa unidad", destacó el primer mandatario.

Fernández luego manifestó su "profunda gratitud" con el exjefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien señaló como un "amigo" que ayudó mucho a la gestión de gobierno.

La Libertad Avanza

El liberalismo encabeza una actualidad de puro movimiento. Denuncias de la expresidenta juvenil, Mila Zurbriggen, diálogo directo con Jair Bolsonaro y definición de referentes en 6 distritos clave. También se cerró una alianza con el partido Unión Celeste y Blanco, que tuvo como máximo referente hasta el 2015 al exdiputado Francisco de Narváez.

Zurbriggen se paseó por varios programas de televisión destacando que "ponen mucha gente a dedo" y haciendo varias críticas a la coalición. La información que circuló es que ésta fue designada como presidenta juvenil por el armador nacional Carlos Kikuchi. Luego, los roles cambiaron y comenzó la contienda.

"Denuncio cosas que no están bien en el frente. Desde cómo se eligen las candidaturas hasta cómo ponen a las personas en los cargos que hay. El lugar que se le da a la juventud y la desorganización que hay en el frente. No hay orden ni seriedad. Nadie me prometió nada. Ni un cargo ni nada. Creo que en todos los espacios políticos se tiene que dar desde la meritocracia. Acá no ocurre en muchos casos. Ponen mucha gente a dedo. Está muy mal", declaró ésta. La Libertad Avanza.

MDZ accedió a listado de referentes liberales en seis distritos de extenso caudal electoral. Sería de la siguiente manera.

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el diputado de LLA, Ramiro Marra, el presidente del partido Liberar, Santiago Bermúdez, Santiago Santurio de Ciudadanos, Oscar Zago y Edgardo Alifraco del MID, Cristian López de Integrar y Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario de CABA.

- Provincia de Buenos Aires: el armador provincial Sebastián Pareja, la diputada nacional de Avanza Libertad, Carolina Píparo, la presidenta del Partido Demócrata y diputada nacional, Victoria Villarruel, y los diputados provinciales Nahuel Sotelo y Constanza Moragues.

- Provincia de Córdoba: el empresario Gabriel Bornorini, Rodolfo Eiben del Partido Demócrata, el exconcejal de la ciudad de Córdoba, Abelardo Lozano, la presidenta del MID Córdoba, Cecilia Ibañez, y el presidente del Partido Libertario cordobés, Agustín Spaccesi.

- Provincia de Santa Fe: el diputado provincial Nicolás Mayoraz, la economista Romina Diez y la referente libertaria Silvia Malfesi.

- Provincia de Neuquén: el empresario Carlos Eguía.

- Provincia de La Rioja: el diputado provincial Martín Menem.

La reunión con Bolsonaro fue a través de videollamada y charlaron sobre el avance del socialismo en el continente. Desde su residencia en Florida, Estados Unidos, el expresidente brasileño criticó las medidas económicas y la vertical constante de inflación argentina.

Milei detalló que se pusieron de acuerdo en dar la batalla contra el socialismo sobre "la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad".

Encuestas

Los informes de opinión pública de la semana llamaron la atención de los principales candidatos presidenciales y provinciales.

Federico González & Asociados reveló:

- El 30,6% de los votantes del Frente de Todos cree que Cristina Fernández de Kirchner es la candidata más preparada para ser presidente. Sergio Massa, es el segundo en cuestión con un 27,8%.

- El 29,7% de los votantes de Juntos por el Cambio cree que Patricia Bullrich es la candidata más preparada para ser presidente. Mauricio Macri, queda segundo con un 22,8%.

Circuitos por su parte destacó:

- Patricia Bullrich se impone en la lista con un 23,4% de intención de voto. Cristina Fernández de Kirchner le sigue el paso con un 15,9%. Javier Milei aparece tercero con un 14,7% y Mauricio Macri cuarto con un 13,3%. El quinto precandidato es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con un 12,7%.

- Jorge Macri es primero por una amplia diferencia (22,7%) en CABA. Le sigue con un 17,1% el líder radical, Martín Lousteau. El diputado Leandro Santoro se posiciona tercero con un 16,9% y Ramiro Marra cuarto con un 14%.

CB señaló:

- Diego Santilli se encuentra en un empate técnico ante Axel Kicillof. El actual gobernador alcanzaría 38% de los votos frente al 37,9% de Santilli.