La dura respuesta con la que Javier Milei rechazó a Alberto Samid

Tras las declaraciones de acercamiento del empresario de la carne, Alberto Samid, el diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, rechazó la propuesta de que sea su candidato en el Partido de La Matanza. El economista cree que es una operación "berreta" y que iría en contra de sus ideales aceptar a un "ser nefasto" como el empresario.

Más allá del desencuentro ideológico entre ambos -Samid es un profundo peronista-, el precandidato liberal destacó su pasada amistad con el conductor Mauro Viale y lo señaló como un gran maestro. Samid y Viale se enfrentaron a puño abierto en un programa de televisión hace 21 años debido a acusaciones ideológicas cruzadas.

Milei le explicó a MDZ lo siguiente: "Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y es una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí), aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas sería manchar la memoria de mi amigo".

El empresario de la carne, Alberto Samid.

Cuál fue la propuesta de Alberto Samid

El empresario, Alberto Samid, hizo pública su candidatura para la intendencia de La Matanza el domingo bajo el siguiente mensaje: "Compañeras, compañeros quiero anunciarles que voy a ser candidato a intendente de La Matanza. Mi municipio de toda la vida".

A dos días del hecho, el abierto peronista sorprendió a todos con un acercamiento a Javier Milei. "Sería candidato de Milei en La Matanza, no lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con los que han gobernado. No hablé con él, pero me llaman de todos lados", expresó durante una entrevista con Radio 10.

"No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país. Es una tristeza lo que ha hecho el peronismo, los radicales, una vergüenza lo que han hecho. Estamos criticando a un tipo que todavía no gobernó, cuando no le echamos la culpa a los que gobernaron e hicieron mierda el país", agregó.

Conlleva una idea de unidad nacional y mantiene el concepto de un rejunte de partidos como el peronismo, radicalismo y el liberalismo. Cree que el problema es tan grande que un partido solo no le puede solucionar.

"Mi primera propuesta es dividir La Matanza en cuatro, para gobernar necesitamos hacerlo todos juntos. Una sola persona que tenga que gobernar las 16 ciudades es muy difícil", señaló.