La alianza menos pensada: Alberto Samid se ofrece como candidato de Javier Milei

Alberto Samid sorprendió hoy al revelar que podría ser candidato de Javier Milei en La Matanza. La inesperada alianza entre el empresario de la carne y el candidato presidencial de La Libertad Avanza llega poco más de un mes para la inscripción de alianzas electorales.

Así Javier Milei podría sumar a Alberto Samid, un exponente de lo más profundo del peronismo bonaerense, como candidato a intendente en el principal bastión del kirchnerismo en el conurbano.

"Sería candidato de Milei en La Matanza, no lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con los que han gobernado. No hablé con él, pero me llaman de todos lados", fue la confesión de Samid durante una entrevista con Radio 10.

"No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país. Es una tristeza lo que ha hecho el peronismo, los radicales, una vergüenza lo que han hecho. Estamos criticando a un tipo que todavía no gobernó, cuando no le echamos la culpa a los que gobernaron e hicieron mierda el país", agregó Alberto Samid.

Compañeras, compañeros quiero anunciarles que voy a ser candidato a intendente de La Matanza. Mi municipio de toda la vida. — Alberto Samid (@soyalbertosamid) April 30, 2023

El empresario de la carne anunció la semana pasada que competirá por la intendencia de La Matanza y, aunque evitó precisar bajo qué espacio político lo hará, detalló algunas de sus propuestas. "Seré precandidato. No sé si dentro del Frente de Todos porque me han rechazado siempre, el kirchnerismo no me deja participar", planteó en diálogo con la990.

Al respecto, reveló que cosecha varios llamados de distintas fuerzas políticas y, si bien, al momento, no descartó ninguna, incluido la que responde al libertario Javier Milei, afirmó que lo definirá en los próximos días. El "Rey de la Carne" lanzó además un llamado de unidad nacional para gobernar el gran distrito junto a otros partidos y propuso dividir La Matanza, donde viven cerca de 1.900.000 de personas, en cuatro.

"Mi idea es hacer un Gobierno de unidad nacional. Tenemos que ir todos juntos: peronistas, radicales, liberales para solucionar.

Es tan grande el problema que un solo partido no lo puede solucionar", aseguró. "Mi primera propuesta es dividir La Matanza en cuatro, para gobernar necesitamos hacerlo todos juntos. Una sola persona que tenga que gobernar las 16 ciudades es muy difícil", señaló, al tiempo que destacó personalidades como la del exdiputado de la Coalición Cívica (CC) Héctor "Toty" Flores y al oficialista Luis D ´Elía.

En la misma línea, aseguró también que los principales problemas del distrito giran en torno a la circulación de drogas, el juego, la salud y la inseguridad y planteó brindar asistencia social en los sectores más vulnerables. "Hemos entregando todo, incluso en orden nacional. No somos dueños de nada, tenemos litio, petróleo, minería y ganadería y todo está en manos de las corporaciones extranjeras. Se llevan todas nuestra riqueza y nosotros le pegamos. Se llevan todo al 4%, 5% de regalías. No se puede entregar la riqueza cuando, cruzando la cordillera, los chilenos la venden al 50%. Como si fuera poco, le permitimos comprar dólares a $220, y después lo venden a $465. Compran dólares y se los llevan gratis", denunció Samid.

El empresario de la carne recuperó la libertad el 13 de abril de 2022, bajo orden del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1.

Se encontraba en prisión domiciliaria, condenado por asociación ilícita y acusado de evasión impositiva en la comercialización de carnes, en una causa que inició en 1996. Hace algunas horas, Samid había anticipado su decisión de competir, a través de su cuenta de Twitter desde donde realizó también una encuesta al respecto: "¿A quién votarías para que sea intendente de La Matanza?", preguntó a la comunidad twittera, y ofreció cuatro opciones para elegir, entre las que figura su nombre junto a la de los oficialistas Fernando Espinoza, Verónica Magario, y concejal de Juntos por el Cambio, Eduardo "Lalo" Creus.