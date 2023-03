Vecinos de La Plata se manifestaron a la Gobernación por la falta de agua

Cientos de vecinos de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada marcharon a la Gobernación bonaerense para reclamar por la falta de agua y entregarle un petitorio al gobernador para que declare la emergencia sanitaria. Además, pidieron obras urgentes y que ABSA no cobre por una prestación que no da.

En tanto, legisladores y concejales platenses de Juntos por el Cambio presentarán en la Legislatura bonaerense y en el Concejo Deliberante platense un proyecto para que se declare la emergencia sanitaria por la falta de agua en la Capital provincial, con la intención de que se ponga en práctica cuanto antes un plan de contingencia y obras para solucionar la problemática.

Durante la marcha, los vecinos hicieron una puesta en escena con mangueras conectadas a canillas y baldes vacíos. Un vecino de Ensenada llevó una caña de pescar con bidones vacíos simulando que era la pesca del día.

Uno de los manifestantes le gritaba a un funcionario provincial, que se acercó a las escalinatas para ver qué estaba pasando: “Hace meses que me baño con el agua que junto durante la noche en un fuentón; con esa misma agua lavo la ropa y la uso en el baño. A vos te parece que a mis 70 años tenga que vivir así”.

Una mujer le contaba a otra que succionaba una manguera para que el "hilito de agua" llene el bebedero del perro. También estaban los vecinos que se quejaban del dinero que gastaban por semana en bidones de agua porque ABSA no les suministraba agua potable, algo que la empresa estatal está obligada a hacer, y tampoco les reconocían el gasto.

MDZ habló con Eduardo Hache, integrante de la asamblea vecinal de Tolosa y uno de los organizadores de la protesta, quien aseguró que hace años sufren por la falta de agua: “El problema se agudiza en septiembre, que es cuando nuestras canillas se secan por completo y así pasamos todo el verano sin una gota de agua. Esta situación no da para más”.

“ABSA incumple todos los fallos judiciales, no hace obras para mejorar el servicio. Nosotros necesitamos, en la inmediatez, que la gente tenga agua en sus casas, no podemos estar en esta situación con este calor”, exclamó el vecino ante la inacción de ABSA, la empresa provincial prestadora del servicio de agua potable y cloacas,

Por otra parte, se refirió al resultado de los estudios químicos que le hicieron al agua: “Hace unos años mandamos a analizar el agua a diferentes laboratorios. El resultado fue el mismo: el agua de red en gran parte de la Ciudad no es potable y, como los estudios tienen unos años, más el verso de la pandemia, ABSA nos contestó que hay que repetirlos. La verdad que la situación no se alteró; el agua sigue saliendo turbia, con olor, marrón y con sedimentos. Por eso pedimos al gobierno que vaya a los barrios donde la situación es crítica a verificar lo que estamos denunciando y declaren la emergencia sanitaria”.

En tanto, Eduardo Hache reveló que la semana pasada se reunieron con funcionarios de la provincia de Buenos Aires: ”Fuimos a escuchar lo que nos iban a decir y nos dijeron que este miércoles iban a darnos una respuesta. Siento que nos tomaron el pelo, los vecinos estamos hartos, con mucha bronca de que no nos escuchen y no nos den una solución en el corto plazo. Pedimos que no apliquen el aumento del servicio y evaluamos no pagar más el agua, porque ABSA no cumple con la contraprestación. Todos los meses garpamos y no tenemos agua y, si sale algo de la canilla, no la podemos tomar. Es lamentable”.

Asimismo, el asambleísta del barrio de Tolosa dijo: "Necesitamos que ABSA lleve cisternas a los barrios que están sin agua desde hace meses y den bidones de agua potable para todos los días. No que aparezcan con los bidones cuando va la prensa, esto tiene que ser todos los días. Los barrios están con las canillas secas y los tanques vacíos; es urgente qla ayuda para esa gente”.

Legisladores y concejales de Juntos por el Cambio elaboran propuestas para que se declare a La Plata en emergencia sanitaria por la falta de agua.

MDZ habló con el senador provincial y los concejales que están trabajando en el proyecto para que se declare a la Ciudad de La Plata en la Legislatura y en el Concejo Deliberante la emergencia sanitaria por la falta de provisión de agua potable, exigiéndole al Ejecutivo provincial un plan de contingencias y obras urgentes para solucionar en el corto plazo el problema, agudizado por la ola de calor.

El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, afirmó: “Ante la caótica situación que vive una amplia zona de la ciudad, me reuní con el Defensor del Pueblo de la Provincia, para evaluar la realidad que viven miles de platenses y pensar posibles soluciones. En esta línea avanzamos junto con concejales de nuestro espacio para que se declare la emergencia sanitaria en el Partido de La Plata ya que, sin dudas, las altas temperaturas junto con la falta de agua hacen insostenible la situación".

El legislador y precandidato a intendente de Patricia Bullrich, agregó: ”Estamos trabajando en propuestas que le den al municipio un rol más activo en la cuestión del agua en la ciudad”.

Por su parte, la concejala oficialista, referenciada en el ala dura del PRO, Belén Muñoz, dijo que hay una falla sistémica en la provisión de agua, “algo que no está circunscripto, como era antes, a un sector de la Ciudad. Hoy la falta de agua y la baja presión afecta a más de la mitad de La Plata. Esto tiene que ver con la desinversión de ABSA en materia de expansión de redes y la falta de mantenimiento de la red existente, agudizada durante el Gobierno de Kicillof”.

“La bronca más grande de los vecinos es que van a ABSA y es lo mismo que nada. No les toman los reclamos y, si se los toman, no les dan respuesta. Pasan meses para que una pérdida en la vereda sea reparada y, cuando hay faltante de agua, ABSA - que tiene la obligación de llevarles agua potable - no los asiste y les siguen cobrando la factura como si estuvieran prestando un servicio de calidad”, sostuvo la concejala.

Belén Muñoz agregó: "Se calcula que por pérdidas y estallidos de caños que no soportan la presión, en algunas zonas hace décadas que no se hace mantenimiento, las pérdidas en el suministro de agua sean superiores al 40%. La pregunta que nos hacemos es qué pasa con los organismos provinciales que deben controlar a ABSA que no hacen nada al respecto”, finalizó la concejala.

En tanto, los manifestantes entregaron el petitorio a funcionarios del gobierno provincial, a la espera de que - en el corto plazo - se pueda dar una solución a la falta de agua potable en la Ciudad de La Plata.