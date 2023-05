Anses: Cristina Fernández de Kirchner también domina al sindicato

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Anses, Carlos Ortega, reclamó "más unidad y militancia para que los trabajadores sean otra vez protagonistas", y respaldó la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner para las próximas elecciones de octubre.

En un comunicado, el gremio de Anses enfatizó que la vicepresidenta representa "los intereses de la mayoría y podrá encauzar ese protagonismo de los trabajadores", y puntualizó que Cristina Fernández de Kirchner es "la garante para que los trabajadores tengan el lugar que merecen".

"Los trabajadores deben ser los destinatarios de las políticas públicas. El país padece el regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) con sus estrategias de ajuste, la inflación sin freno y el fenómeno desconocido para los peronistas de asalariados pobres", reseñó.

El gremialista sostuvo que solo con unidad y militancia "el pueblo experimentará nuevamente esa movilidad social ascendente que se conoció con Juan y Eva Perón y Néstor y Cristina Kirchner", y dijo que "no hay solución gremial sin solución política".

Pese al pedido del sindicato de Anses, la semana pasada, Cristina Fernández de Kirchner pidió a sus militantes que "no se hagan los rulos", en referencia a que habrá que esperar para saber si será o no candidata presidencial este año, aunque esbozó alguna pista al señalar que ya dio "lo que tenía que dar" en la política. "Tranquilos, tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces", resaltó la titular del Senado en el inicio del acto en el Teatro Argentino de La Plata.

La expresidenta volvió a utilizar la frase de los "rulos", luego de hacerla popular en 2011, cuando no había decidido todavía si iba a competir por la reelección. La usó nuevamente en 2015. El mensaje de la vicepresidenta fue la respuesta al "Cristina Presidenta" que le cantaron los presentes en el inicio de la clase magistral que encabezó en el tradicional teatro platense. En ese mismo escenario, Cristina Kirchner anunció que iba a ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en el año 2005.

Dos años más tarde, en 2007, tras un largo coqueteo del entonces presidente Néstor Kirchner con la frase "Será pingüino o será pingüina", la entonces senadora confirmó que sería ella la que competiría por la presidencia en octubre de ese año.

En base a esas experiencias, la militancia esperaba una señal de parte de la ex mandataria para saber si había revisado su negativa a postularse este año, luego de haber dicho en diciembre pasado que no iba a ser "candidata a nada".

"Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Ya viví", insistió Cristina Kirchner, en lo que algunos leyeron como una señal desalentadora en relación al operativo clamor que se montó alrededor de ella para que desista de su decisión de "no ser candidata a nada".