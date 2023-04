Del "no se hagan los rulos" de Cristina Kirchner, a las definiciones que se esperan dentro del Frente de Todos

El Frente de Todos enfrentará un mes de mayo cargado de definiciones electorales de cara al cierre de listas previsto para el próximo 24 de junio, mientras cada espacio interno impulsa su propia alternativa en búsqueda del triunfo en los comicios generales de octubre y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estira su determinación final.



Actos, congresos, plenarios, armados de equipos técnicos, negociaciones secretas y versiones cruzadas serán moneda corriente en los próximos 30 días de la coalición oficialista, que no puede desatender la coyuntura económica tras la corrida cambiaria de la semana pasada pero al mismo tiempo debe resolver si opta por un candidato de consenso o por la competencia interna en las PASO.



Los últimos días de abril están signados por la actualidad de sus principales dirigentes, luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara su declinación a competir por un nuevo mandato; con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que todavía no comunicó una definición clara sobre sus próximos pasos mientras llama a acordar un "programa de gobierno"; y con el ministro de Economía, Sergio Massa, abocado a las urgencias económicas.



Luego de su exposición en el Teatro Argentino de La Plata, donde la expresidenta pronunció la frase "yo ya di todo" pero al mismo tiempo advirtió sobre los riesgos de la dolarización y de una potencial extranjerización de activos en el caso de que se implementen las ideas del ultraliberal Javier Milei, desde el núcleo cercano de Cristina Kirchner salieron rápidamente a aclarar que "no se bajó, ni se subió".



Tanto el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque como el intendente de Ensenada y uno de los organizadores del 'operativo clamor', Mario Secco, coincidieron en que la exmandataria y titular del Senado "no se bajó, ni se subió" con lo que dijo el jueves y remarcaron que "ella está más comprometida que nunca" respecto del próximo turno electoral.



Desde la mirada del kirchnerismo, Secco adelantó que el espacio político de la provincia de Buenos Aires que se referencia en la llamada 'Mesa de Ensenada' continuará reclamando su postulación a la presidencia "hasta que haya una definición de Cristina o se acabe el tiempo legal, porque para nosotros no hay plan B, salvo que lo diga ella".



"Cristina Presidenta 2023 es nuestra meta", insistió el jefe comunal y titular del partido Frente Grande.



Bajo esa misma concepción, este sábado se realizará un nuevo plenario de la militancia en Tapalqué, ciudad bonaerense del interior de la provincia de Buenos Aires.

En el Teatro Argentino de La Plata presentamos la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. pic.twitter.com/y1Rm9YVVoR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 28, 2023



Con ese mismo formato, hay varios plenarios en diferentes provincias que todavía no tienen fecha fija, aunque uno que está en preparación para la capital de La Rioja tendría lugar el próximo sábado 13.



En la simbología kirchnerista, los dirigentes más ansiosos por conocer una definición apuntan a una fecha y su cercanía: la jornada sería el 18 de mayo, porque ese día pero en el año 2019 la vicepresidenta anunció a través de un sorpresivo video difundido a través de sus redes que compartiría una fórmula de unidad del peronismo acompañando a Alberto Fernández, que sería el candidato a presidente.



Más tarde, el jueves 25 del mismo mes se cumplirán veinte años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, otra fecha con simbolismo e incluso más carga política, y sobre la cual se especula también que haya definiciones, si es que no se resolvió antes la gran incógnita del armado electoral del Frente de Todos.



En ese punto, Secco precisó que desde la Mesa de Ensenada están trabajando en la organización de un acto para el 25 de Mayo junto a un arco de sindicatos de la CGT y la CTA que reconocen el liderazgo de la Vicepresidenta, cuyos representantes incluso la visitaron en el Senado semanas atrás.



Mientras tanto, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, uno de los posibles aspirantes a representar al kirchnerismo en los comicios, continúa con sus recorridos de gestión y esta semana mantuvo un cordial cruce de salutación por el cumpleaños de Massa, que realimentó las especulaciones sobre una hipotética fórmula presidencial: el binomio Massa-Wado, lo que no cayó mal en ninguna de las partes que no negaron esa posibilidad.



En declaraciones radiales, la presidenta de la Cámara de Diputados y referente del Frente Renovador, Cecilia Moreau, sostuvo que "Sergio está muy preocupado y ocupado por la economía, no piensa hoy en día en una candidatura".



"Cristina dijo que no hay que poner foco en los nombres sino en el modelo político", remarcó Moreau, quien el jueves pasado estuvo sentada en primera fila en la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.



Esa misma preocupación hizo que el anunciado congreso partidario del Frente Renovador para el próximo viernes 7 de mayo sea postergado para las últimas semanas del mes, según confirmaron.



Desde el massismo repiten una y otra vez que la preocupación del titular del Palacio de Hacienda y jefe político está concentrada en la gestión cotidiana de la economía, aunque algunos dirigentes de base del Frente Renovador no ocultan cierto entusiasmo con la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner elija esta vez a Massa como precandidato.



Otra fecha importante para el Frente de Todos será el congreso nacional del Partido Justicialista, que será conducido por Alberto Fernández y se realizará el próximo martes 16 de mayo en el microestadio de Ferro, donde se discutirá sobre el rumbo electoral y sobre la conveniencia o no de que haya competencia en las PASO.



Además, los congresales que participen del encuentro deberán votar para habilitar oficialmente al partido a adherir a la conformación de una alianza electoral: que podría o no volver a denominarse Frente de Todos.



Con la declinación del Presidente a buscar la reelección, el principal precandidato de los sectores cercanos a Alberto Fernández es el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien se anotó en la carrera a la Casa Rosada el pasado mes de febrero con una carta abierta en redes sociales.



En el texto se ofreció como alternativa electoral para la dirigencia del peronismo y para los votantes que lo apoyaron a él en 2015 y que en 2019 eligieron al binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.



"Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y la experiencia a favor. La lealtad seguirá siendo mi hoja de ruta", escribió en la carta publicada el 21 de febrero último, y que cerró con una definición: "Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes".



Scioli se encuentra en Argentina organizando el viaje de este martes a Brasil, que hará con Alberto Fernández para reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.



Mientras tanto, sus colaboradores, muchos de ellos exfuncionarios del gobierno provincial, empezaron a mantener reuniones en una oficina del barrio porteño de San Telmo para avanzar en la consolidación de su precandidatura.



El viernes, por caso, un centenar de dirigentes sciolistas encabezados por el exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, se reunieron para organizar la recolección de avales en todo el país con el objetivo de oficializar la precandidatura del exgobernador y excandidato presidencial de 2015.



Sobre los próximos pasos a seguir por el 'sciolismo', Pérez contó que se están "organizando" a través de una Junta Promotora Scioli Presidente 2023 y contó que el primer objetivo que se pusieron es reunir justamente esos avales en los próximos días.



Fuentes cercanas al embajador señalaron que en los próximos días inaugurarán unas oficinas sobre la calle Balcarce, en el barrio de San Telmo, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno: no se descarta que esa locación se convierta en el clásico búnker electoral.