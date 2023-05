A cuatro años del dedazo: ¿reaparece Cristina Fernández de Kirchner para anunciar fórmula?

Hoy hace cuatro años, con una metralla de mensajes en redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba de manera unilateral a Alberto Fernández candidato único del kirchnerismo. Una obra maestra de la estrategia electoral que barrió con el intento de reelección de Mauricio Macri, unió al peronismo pero fracasó como modelo de gestión de Gobierno. Cuatro años después, la vicepresidenta vuelve a ungir a Alberto Fernández pero esta vez como mariscal de la derrota.

Sin diálogo con el jefe de Estado, Cristina Fernández de Kirchner considera que Alberto Fernández no sólo es un mal presidente sino también un adversario interno dentro del Frente de Todos. "Si proscribieron a su compañera de fórmula, Alberto debería haber salido a defenderla en otros términos y considerar que también lo proscribían a él", razona ante MDZ un colaborador de la vice. La renuncia del presidente a la búsqueda de la reelección descomprimió algo la tensión interna y sacó también a Cristina Fernández de Kirchner del mapa de presidenciables.

La expectativa ahora está centrada en la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner esta noche en C5N. A cuatro años del dedazo sobre Alberto Fernández, el peronismo espera un gesto, algún indicio que confirme a Eduardo "Wado" de Pedro como el candidato del kirchnerismo para las elecciones presidenciales. Sólo Sergio Massa y Axel Kicillof emergen como posibles candidatos de unidad para que el Frente de Todos evite unas primarias que podrían tener más costos que beneficios.

Según confirmó C5N en su página web, la ex mandataria estará en los estudios a las 21:30 en el ciclo Duro de Domar, que conduce el periodista Pablo Duggan. En un comunicado que difundió en sus redes sociales el martes pasado, la vicepresidenta ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería "candidata a nada", y añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".

Además, apuntó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que si se postulara existe la posibilidad de que los jueces de ese tribunal la "inhabiliten" y le "saquen cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad". La vicepresidenta sostuvo además que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y destacó la importancia de "privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".

A la vez, consideró "imprescindible más que nunca" concretar la "construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable".

La publicación de la vicepresidenta se conoció el martes último, pasadas las 18.30, minutos después de que finalizara un congreso del Partido Justicialista (PJ) en el microestadio de Ferro Carril Oeste en el que había habido una fuerte aclamación en favor de una candidatura suya de cara a los comicios.