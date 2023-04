Alberto Fernández confirmó a través de un video que se baja de la reelección

El presidente, Alberto Fernández, publicó este viernes un extenso video en el cual, luego de hacer un repaso de su gestión y de reconocer principalmente los problemas económicos que atraviesa el país, confirmó que no será candidato a la reelección en los comicios 2023.

El jefe de Estado compartió el video titulado "Mi decisión" donde asegura que en el Frente de Todos no tiene "ningún adversario" y que trabajará hasta el último día para que "un compañero" sea quien reciba, el 10 de diciembre, la banda presidencial en el traspaso de mando.

Mi decisión uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/EEQBJaxDUz — Alberto Fernández (@alferdez) April 21, 2023

"Debemos democratizar nuestro espacio. Demosle la lapicera a cada militante. El contexto economico me obliga a dedicar los esfuerzos a atender los dificiles momentos que satraviesa la Argentina", dijo Fernández en el video, un compendio de imágenes acompañadas por el discurso.

"El 10 de diciembre entregaré la banda a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio que represente a aquellos por quienes seguimos luchando", agregó el mandatario.

Al hacer un repaso de su mandato y justificando la crisis económica, Fernández reconoció que "todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles. Recibimos en 2019 un país endeudado, en reseción, en default, con alta pobreza e inflación y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía".

De todas formas, reconoció que "está claro que no logramos todo lo que nos propusimos" y que "les duelen" las familias en condición de pobreza, los bajos ingresos, los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Sin embargo, destacó: "Tengo una sola certeza, no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo".

En otro pasaje del video, Fernández culpó a los "especuladores de siempre" que "generan inquietudes en los mercados, jugando con el dólar ilegal".

"Estoy convencido de que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y de las argentinas. Como enfrentamos la deuda, como lo hicimos durante la pandemia, como sobrellevamos los efectos de la guerra, unidos, en equipo, poniendo todo nuestro esfuerzo, encontrando soluciones novedosas", destacó el jefe de Estado.

"Es por eso que voy a cumplir con la escala de prioridades, el contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los díficiles momentos que atraviesa la Argentina", añadió.

Por último, destacó que "las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres que mejor nos representen las próximas elecciones generales.

"Como presidente del PJ voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío, puedan hacerlo. No tengo en el Frente de Todos, un solo adversario. Al contrario, reconozco en ellos un destino común. Mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales", cerró el presidente.