Entusiasmo: el PRO se posicionó en La Pampa y empiezan a pensar en 2025

La elección opositora del PRO y la UCR en La Pampa dejó las alarmas prendidas en el peronismo de Sergio Ziliotto, si bien se logró el objetivo macro, los pueblos del interior le dieron la espalda al PJ y en la cámara de diputados vendrán tiempos de búsqueda de consenso, algo que el partido con 40 años de hegemonía provincial desconoce. Javier Milei no viajó ni apoyó candidatos y se reflejó en los resultados.

El PRO con el diputado Martin Maquieyra perdió la interna con Martin Berhongaray, pero lo posicionó como referente provincial indiscutido tras la deserción de Javier Mac Allister. Ahora es turno de quien fuera el diputado más joven de la provincia en llegar a la Cámara de Diputados nacional, y un dirigente que sostiene el buen vínculo con los caciques nacionales del partido que fundó veinte años atrás Mauricio Macri.

Los resultados en Santa Rosa, la capital del distrito, despejaron las dudas sobre la crítica opositora al intendente Luciano di Nápoli, Francisco Torroba, exintendente radical quedó cerca: 44,08% a 40,8%. La alianza radical macrista generó sus frutos y fue un win win para el espacio opositor que enfrentó al poderoso FRJUPA que aglutina peronismo e independientes allí.

El PRO pasaría entonces de cuatro a seis diputados y aumentando de 2 a 8 intendencias. Con respecto a los concejos deliberantes, lograrán pasar de 25 a 45 concejales. El recuento y expansión de los votos opositores también cuenta los pequeños ejecutivos del interior pampeano, donde distintos jefes comunales vieron truncar sus deseos reeleccionarios. Así, el PRO terminó sumando las intendencias de 25 de Mayo, Alvear, Doblas, Dorila, La Humada y reeligiendo en Unanue, Rancul y San Martín.

Quien prefirió no competir fue Javier Milei, el economista ancla todo el discurso de campaña en su figura de alcance nacional y por ahora sus representantes provinciales están en abismales distancias de su intención de voto y posicionamiento personal. En el caso pampeano, el partido libertario sacó 1.7%, por lo que no fue representativo y de hecho Milei no viajó a apoyar sus candidatos.

Con respecto a lo paralamentario, el PJ tuvo una mala noticia: se quedarían sin la mayoría automática, quedando 15 oficialista y 15 de la oposición. De esta forma quedará obligado el Gobierno a dialogar y negociar las próximas leyes provinciales.