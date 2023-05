Elecciones en La Pampa: entre la apatía, el recuerdo de Lucio y las dudas en Santa Rosa

"Por mí que se vayan todos, esto no cambia más". Viviana tiene un comercio sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, centro neurálgico de Santa Rosa, la bella capital pampeana. Cambia los precios cada diez días, la gente cada vez compra menos, las obras en la ciudad aparecen sólo en épocas electorales y las familias amigas del poder están todas en las planillas de los empleados estatales, según detalla Viviana, de 53 años, quien vivió toda su vida en el mismo barrio. Es eso lo que siente hoy La Pampa.

Sergio Ziliotto buscará estirar el dominio peronista a 44 años, y lo propio hará Luciano Di Nápoli en Santa Rosa, donde el radical Francisco Torroba buscará volver a ser intendente nuevamente. La provincia está atravesada por conflictos y factores endógenos y exógenos. La sequía le asestó un golpe debajo del cinturón; el homicidio de Lucio Dupuy en manos de su progenitora y su novia generó mucha bronca y la particularidad de la provincia es que no hay pesada herencia, sólo peronismo desde la dictadura.

Las críticas de comerciantes que recibió MDZ en la recorrida dan muestra de una realidad para nada ajena al resto del país. Se percibe mayor delincuencia, calles sin arreglar, desconexión total entre la política y la necesidad de la clase media pampeana. Son algo más de 298 mil pampeanos que irán desde este momento hasta las 18 a votar para elegir cientos de cargos públicos.

No sólo será elegido el nuevo gobernador, sino también 40 diputados, 61 intendentes, 519 concejales, 18 presidentes de comisiones de fomento, 90 para vocales y 195 para jueces de paz. Por primera vez regirá la ley provincial 3259 que garantiza la paridad de género en las candidaturas a cargos públicos electivos, tanto en el orden provincial como en el municipal y en las comisiones de fomento.

La muerte de Lucio Dupuy atravesó la provincia y desnudó el fracaso inapelable del sistema judicial, de salud y educacional de La Pampa. Nadie cree que la política no tenga responsabilidad, y se plantea durante la recorrida que hizo este medio la misma idea: la cuarentena en esta provincia fue absolutamente castrense y excesiva. Eso llevó a que Lucio quedara bajo la tutela de sus asesinas y parte de la opinión pública no le perdona eso al gobernador Ziliotto.

Raúl trabaja en el sector automotriz hace cuarenta años, tiene tres hijos y seis nietos. Vive a la vera de la ruta, en el ingreso a la capital, cuando las luces del Casino empiezan a quedar lejanas y las curvas de la avenida principal marean a los que desconocen la zona. "Necesitamos un cambio, pero un cambio en serio, los radicales no quieren ganar, juegan para sostener a los amigos, los cargos, pero no hubo intención de ganar", definió.

La Pampa no quiere otra cosa que despegarse de referentes nacionales. Alberto Fernández no vendrá, pero tampoco ningún líder opositor, dado que el PRO no tiene un gran referente y el radicalismo está alineado con Martín Lousteau, quien ya visitó la provincia cuando se impuso Martin Berhongaray en las PASO.