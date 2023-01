Ramon Dupuy: "La Ley Lucio tiene que cerrar la grieta y aprobarse"

Ramón se levantó 6.30 como todos los días y se sentó a tomar mate con Silvia en la vereda. Tienen muy buena sombra y les permite pasar parte de la mañana sentados disfrutando del silencio. En La Pampa el calor arrancó temprano, y conversa con MDZ mientras se entera que la llamada "Ley Lucio" se sumó al paquete de sesiones extraordinarias por pedido del presidente Alberto Fernández.

Están contentos, y hace cuatro noches, el papá de Lucio Dupuy se puso "una curita en el corazón", como dicen, y tuvo una hija que se llama Matilda Jazmín y le permite alivianar la piedra en el pecho desde que el 26 de noviembre de 2021 le arrancaron la vida a su hijo en uno de los eventos más perversos de los últimos años.

Ramón está esperanzado y le muestra los dientes a los opositores, quiere que no haya grieta, que se apruebe la ley, que se capaciten y prevengan nuevos posibles casos como el de Lucio, muerto bajo tortura por su mamá y su novia, dos adictas que cuando resolvieron asesinarlo, según el dopaje posterior, no estaban ni borrachas ni drogadas: estaban conscientes.

- ¿Cómo lo toma la noticia de la Ley Lucio?

- No leí el boletín, ¿ya es oficial?



- Sí, es un hecho, la Ley Lucio es parte del temario de las sesiones extraordinarias...

- Es una alegría en medio de tanta tristeza, lo importante ahora es que la oposición entienda que acá no puede haber grieta, hay que aprobar la Ley a como dé lugar y evitar nuevos casos. Yo nunca más voy a tener a mi nietito, pero sí podemos evitar nuevas tragedias.



- ¿Cómo está el papá de Lucio, faltando pocos días para la sentencia?

- Christian está bien, fue papá y eso es una curita en el corazón para tanto dolor. Nació su hija cuatro días atrás y lo pone feliz. El dolor de Lucio va a estar siempre, pero son días lindos para él con la llegada de Matilda Jazmin. Nos pone felices. Christian sigue trabajando en el frigorífico, es un chico fuerte, trabaja menos por recomendación médica, pero sigue adelante.



- ¿Cómo ve el fallo que se viene la semana que viene a la mamá y la novia, teniendo en cuenta las pruebas?

- Las pruebas despejan cualquier duda, acá nadie piensa otra cosa, lo lógico y esperable, lo que pedimos junto con la fiscalía es prisión perpetua sin atenuantes y esperamos que así sea, es lo único justo.



- La jueza Ana Clara Pérez Ballester corre peligro de ser enjuiciada y apartada de la Justicia. ¿Qué opina?

- Que es una inoperante. La jueza se tiene que ir, le dio la tenencia a estas dos personas que eran dos desastres. No trabajaban, no hizo un estudio socio ambiental, no lo monitorearon, no dieron lugar a los pedidos de Christian. De hecho lo íbamos a ver en vacaciones porque iba a pasarlas con nosotros y tres noches o cuatro después lo mataron.



- ¿Piensa que la política estará a la altura de las circunstancias?

- No puede haber grieta, se tiene que aprobar sí o sí, queremos que se termine este caso y se pueda evitar una nueva tragedia. No tengo ideología política, lo que exijo es que los senadores se reúnan, den quórum y aprueben la ley, es lo único que exijo.



- Las dos acusadas no se ven mal, ¿qué sabe de ellas?

- Que están de luna de miel, comparten la celda, tienen televisor y equipo de música. En 18 audiencias se cambiaron 16 veces de ropa, cuando fueron a declarar, Páez me sonrió y me guiñó un ojo para provocarme, estuve cerca de reaccionar, pero se iba a suspender el juicio y yo quiero paz y Justicia para Lucio, no otra cosa.



- ¿Por qué cree que tienen esos beneficios siendo presas comunes?

- No sé quién las banca, pero es evidente que alguien. No tuvieron maltrato, eso es mentira, están de luna de miel haciendo lo que quieren.