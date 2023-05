La oposición defenestró al gobierno de Alberto Fernández por la cifra de la inflación de abril

El dato del Indec del 8,4% para la inflación de abril, que arrojó un acumulado interanual de 108,8%, causó impacto en la sociedad y en el sector político no fue la excepción. Los referentes más importantes de la oposición al Gobierno de Alberto Fernández, expresaron en redes sociales todo su repudio por la situación que atraviesa el país dentro de la crisis económica.

"La inflación es real y se siente en el supermercado, cuando no podés comprar todo lo que necesitás o tenés que elegir otra marca porque la de siempre está carísima. Da bronca no poder darse algún gusto o dejar de hacer cosas a pesar de trabajar duro. Esto vamos a cambiar", dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, la precandidata a presidenta por el PRO, Patricia Bullrich, declaró que "la inflación “psicológica” de abril fue de 8,4 %. Psicológicamente, creés que comprás menos productos, ¡pero no! El presidente te lo explica: no es tu bolsillo, es tu inconsciente que te hace creer que estás comprando menos".

Otro que salió a las redes fue el diputado y precandidato presidencial Javier Milei quien en dos posteos defenestró al Gobierno por la situación. "Con estos niveles de inflación la pregunta no es sobre si dolarizar o no, la pregunta es ¿por qué seguir con el peso como moneda? El peso es la moneda que emite el político argento, por lo que no puede valer ni excremento. Defender el peso es defender la estafa de la política", fue la primera publicación.

Y siguió: "Muchas gracias a toda la casta política chorra, parasitaria e inútil que defiende la existencia del BCRA (un mecanismo de robo contra los argentinos de bien) por tanta publicidad a mi nuevo libro... EL FIN DE LA INFLACIÓN".

María Eugenia Vidal, por su parte, expresó: "8,4% de inflación mensual “IMAGINARIA” 108,8% de inflación interanual “IMAGINARIA”. Más de tres años gobernando sin plan económico y le da la cara para decir que los argentinos que no llegan a fin de mes ALUCINAN".

"¡8,4 de inflación! Vinieron a salvarnos del “hambre” y están sumiendo a la sociedad argentina en la pobreza más absoluta. Este es el resultado de un Gobierno que se dedicó a las peleas de palacio en lugar de gestionar", fue el posteo del precandidato a presidente Gerardo Morales. Y siguió: "Cuando llegaron al Gobierno armaron la “mesa del hambre”. Lo que no sabíamos es que era para condenar a millones de argentinos al hambre con esta inflación descabellada. Son soberbios y torpes. Su irresponsabilidad nos deja un país en ruinas".

Por su parte, el diputado nacional de izquierda, Nicolás del Caño, sentenció: "El 10,1 % de inflación en alimentos da cuenta del Massazo al bolsillo de la clase trabajadora. Los traidores de la CGT no hacen nada. Hay que imponer un paro nacional para recuperar el salario y que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar".