Cómo cubrirse de la inflación y llegar a fin de mes sin angustiarse en el intento

La historia del sapo en la olla cuenta que, si el agua se calienta de a poco, el sapo se adapta a la temperatura sin percibir el peligro. Este aumento gradual del calor, pone al sapo en un peligro donde para sobrevivir sin problemas debe actuar.

Aunque los índices mensuales del 1%, 2% o 3% sugieren una calma aparente, la persistencia del fenómeno desde mayo de 2025 revela una tendencia preocupante. Bajo esta lógica de incremento lento pero ininterrumpido, la economía se encuentra ante el síndrome del 'sapo en la olla': el riesgo crece de forma invisible y exige una intervención inmediata antes de que el daño sea irreversible.

En marzo, la inflación fue de 3.4% a nivel nacional y fue de 3.6% en Mendoza. Este número representa un aumento del 0,5 porcentuales respecto a febrero, cuando había sido del 2,9 y, aunque puede parecer menor se suma a una tendencia creciente que viene afectando los bolsillos desde mayo del 2025.

Diversos factores impulsaron este incremento, liderado por el sector educativo, que registró un salto del 12,1% debido al inicio del ciclo lectivo. Le siguió el transporte con un alza del 4,1%, traccionado por el encarecimiento de los combustibles ante la suba del petróleo y el conflicto bélico en Irán. Finalmente, los rubros de vivienda y servicios y alimentos presentaron subas del 3,7% y 3,4%, respectivamente.

Qué hacer: inversiones y precauciones

¿Cómo nos adaptamos a la situación donde la inflación vuelve a subir cuando estamos en medio de políticas económicas para bajarla? Debemos responder dos preguntas claves.

Primero debemos entender dónde estamos parados y evitar que nuestro cerebro nos traicione. ¿Cómo se han comportado mis ingresos en el mismo periodo? Si han aumentado en un porcentaje parecido, podré ir al supermercado o comprar los mismos servicios sin problemas. Por el contrario, si aumentaron menos, habrá que buscar promociones, descuentos, comprar en distribuidores o con aplicaciones digitales para buscar continuar consumiendo los mismos productos mes a mes.

Debemos evitar la ilusión monetaria del consumo hoy y pago después en cuotas para gastos de consumo constante u ocio. Hubo un momento donde se buscaba aprovechar las 12 cuotas para comprar, viajar, y consumir, porque la inflación y los aumentos salariales diluían los pagos en el tiempo. Esta estrategia hoy no funciona porque bajo previamente la inflación y los aumentos salariales, sin embargo, se pesado pagar cuotas previas porque ya no se diluyen en los saldos de las tarjetas de crédito o préstamos.

También este salto de la inflación obliga a pensar nuestras estrategias para invertir. Se vuelve más atractiva la posibilidad de invertir en instrumentos financieros que ajustan por inflación como plazos fijos UVA o bonos Boncer, que pagan una tasa de interés neta y suman el pago del ajuste por la inflación. Hoy mantener dólares en el cajón o pesos en los saldos de las cuentas remuneradas no permite protegerse contra la inflación.

En el mediano plazo, la inflación debería volver a bajar por varias razones que hablaremos en próximas notas, hoy es el tiempo de ser cuidadosos con el gasto, buscar ofertas y promociones para consumir y reducir o eliminar los gastos que no son prioritarios.