Alberto Fernández reveló un particular consejo que le dio Mauricio Macri antes de asumir

El presidente Alberto Fernández reveló este domingo por la noche en una extensa entrevista brindada en el programa vía streaming llamado El Método Rebord que antes de asumir su cargo como jefe de Estado nacional, el exmandatario de Cambiemos, Mauricio Macri, le dio un particular consejo sobre "tomar un descanso cada dos semanas", en referencia al agotamiento que causa la vida la cotidianeidad presidencial.

"Tenés que prepararte. Cuando gané las elecciones, Macri me invitó el día siguiente a verlo y fui a la Casa Rosada. Debo confesar que fue una charla muy rara. Lo primero que me dijo fue 'tenés que prepararte para cortar porque esto es un trituradora y si vos no parás cada dos semanas...'. Es tenacidad vacacional y él lo tenía muy en claro. Lo escuché y le dije 'mirá, yo sé de qué se trata esto porque estuve en el despacho de al lado (Gabinete). Tomar un descanso cada dos semanas es difícil, eh'. Y todavía yo no sabía de la pandemia ni de la guerra. Sólo sabía de Macri", señaló Fernández.

Ante esto, el mandatario del Frente de Todos aportó: "La verdad es que cuando tenés un lugar como este -y le cabe a todos los funcionarios- es 24x24. Está claro que el cuerpo humano te pide parar".

Y sumó que "siempre tenés un rato para tocar la guitarra... Volví de viaje (a Estados Unidos), fui al mediodía a Olivos y estuve toda la tarde jugando con Francisco (su hijo), que ya está dando sus primeros pasos".

"Lo disfruto mucho, pero pobre Francisco que se tenía que bancar que cada veinte minutos mirar mi celular para ver si alguien me estaba buscando para comentarme una urgencia. Esto es así", indicó y luego, a modo de chicana política, cerró: "Si no, podés tomarlo como un pasatiempo en tu vida y después dedicarte a jugar al golf y descansar en Lago Escondido".