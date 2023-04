Alberto Fernández, entre la defensa a Cristina Kirchner y confesiones sobre su mandato

El presidente Alberto Fernández, en su vuelta de su gira por República Dominicana y Estados Unidos, brindó una entrevista en El Método Rebord donde habló de la política internacional de Argentina, su relación con Cristina Fernández de Kirchner, Joe Biden y Vladimir Putin y hasta lanzó una terrible confesión sobre su presente en el Sillón de Rivadavia.

"Siempre soñé, desde el secundario, y repetía lo mismo. Quería tener el poder de tener una lapicera que mejorara la calidad de vida de la gente. Ese sueño lo cumplí con Néstor (Kirchner). El haber sido su jefe de Gabinete fue lo mejor que me pasó en la vida porque ayudamos mucho a la gente. Con eso creía que lo había cumplido, pero la historia dijo que me tenía que hacer cargo de representar el peronismo en una elección y acá estoy. Todos los que hacemos política soñamos con ser presidente", se sinceró el presidente Alberto Fernández en un fragmento de la entrevista.

Respecto de la sensación de ser presidente, Fernández declaró: "Es un enorme honor. Como dije el 1 de marzo en el Congreso, voy a terminar este mandato con la tranquilidad de haber dejado todo de mí y de haberme llevado solamente el honor de haber sido presidente".

Alberto Fernández en el traspaso de mando con Mauricio Macri.

"No fueron años felices. Si me daban a elegir, estos cuatro años no los elegía, pero como no sabemos como es el futuro, no se puede. Fueron cuatro años terribles, es una suma del FMI, la deuda y el 54% de inflación que dejó Macri, la pandemia y la guerra. Salvo Macri, que es un problema autóctono, los otros factores afectan a todo el mundo. Si pudiese elegir, claramente hubiese elegido otros cuatro años más felices".

"No sé si tengo ganas de otro mandato. Lo único que me falta es que bajen marcianos. Quiero que siga gobernando el Frente de Todos, sea conmigo, con otro u otra. Veo al peronismo super competitivo para las próximas elecciones", se sinceró.

Y siguió: "Yo soy el presidente pero, por sobre todas las cosas, un militante. La única aspiración que tengo es que gane el Frente de Todos y que la Argentina siga por una senda de crecimiento y justicia social".

"Veo al peronismo definitivamente competitivo. Cualquiera sea nuestro candidato va a preservar la democracia, el empleo, el crecimiento, va a ver cómo parar la inflación y a dedicarse a los que menos tienen", remarcó.

Una defensa a Cristina y el por qué no al albertismo

El presidente, en otro tramo de la entrevista, declaró que "hice lo que creí que tenía que hacer pero muchas veces me sentí tironeado. La oposición intentó que entregue a Cristina (Fernández de Kirchner), no me conocen, jamás lo haría, no lo merece. También por los propios, para tomar decisiones que no acordaba, el Fondo Monetario es un ejemplo".

"Lo último que haría es descalificar a Cristina, es una dirigente política de envergadura y además creo que es injustamente condenada. Terminamos hablando de la proscripción de Cristina y no de su inocencia", sumó.

Además agregó: "La política es la representación de intereses, y el Frente de Todos representa a la clase media y a los sectores más empobrecidos. No queremos representar al mundo financiero, a los bancos, al poder".

"Hubo mucho debate innecesario dentro del Frente de Todos, se planteaban medidas como dogmas políticos. El peronismo siempre respetó la democracia, las medidas más audaces se hicieron respetando el sistema legal argentino", sumó en la entrevista. Alberto y Cristina, cuando las relaciones eran cordiales.

"Mi enemigo no es ninguno de los compañeros del frente, mi adversario es el macrismo, la derecha recalcitrante que hizo lo que hizo en Argentina. Al pueblo le debemos que esos tipos no vuelvan al poder", punzó sobre el futuro inmediato en el país con una PASO por delante y elecciones presidenciales en octubre.

Y lanzó, sobre las chances de una posibilidad de ir por una reelección, que "descreo de los personalismos; la no creación de un "albertismo" es producto de mi convicción. Es un Frente de Todos, no mío. Es más importante la unidad que un gesto de poder".

"Si veo que alguien representa el espacio mejor que yo, lo voy a acompañar. Yo quiero ganar la elección, con el o la mejor candidata que tengamos", dijo.

En base a los cuestionamientos recibidos desde el ala dura del kirchnerismo, donde muchas veces lo criticaron por no ejercer el poder, el presidente Alberto Fernández se preguntó: "¿Yo no ejercí el poder? Lo único que yo no hago es un relato del poder que ejerzo porque el relato tiene ficción. Tenemos que hablarle a la gente a partir de las verdades".

"Quiero terminar con los personalismos porque Perón hubo uno solo y es irrepetible. Mi problema no es si Cristina conduce o no, sino que lo haga por decisión popular. La decisión no puede ser de dos o tres personas", sumó.

"El Gobierno funciona con una organización clara y definida, con diferencias políticas, puede ser, pero eso no es lo que más me importa. Estamos convencidos de que es necesario una mesa para diseñar el proceso electoral que viene", explicó.

Confesiones sobre Joe Biden y Vladimir Putin

"Biden entiende que la deuda que tomó Argentina con el FMI fue idea de Trump para favorecer a su amigo Mauricio Macri", dijo Alberto Fernández, y agregó que "necesitamos el apoyo de los organismos internacionales de crédito ya que hemos tenido un año fiscal terrible producto de la sequía".

"Necesitamos que Estados Unidos nos ayude. Encontré receptividad, comprensión. Tanta, que en una semana está enviando a la Argentina a la segunda del secretario de Estado para ponernos a trabajar", destacó el presidente sobre el saldo que dejó su reunión con Joe Biden. Alberto Fernández en su cónclave con Joe Biden.

En otro tramo de la entrevista, y en contraposición a lo que habló con Biden, Alberto Fernández explicó: "Yo le dije a Putin que desatar una guerra después de una pandemia era una locura y el me respondió que me quedara tranquilo que no iba a pasar. A las dos semanas empezó la guerra con Ucrania. Entiendo que cuando uno va a lanzar una guerra no lo va a decir abiertamente. Después de que empezó el conflicto volví a hablar con él y le dije que estaban perjudicando al hemisferio Sur".

Y siguió: "Todas las veces que hablé le repetí lo del daño que nos hace. Es raro porque en el hemisferio Sur es donde Rusia tiene mayor cantidad de países amigos. Las vacunas nos amigaron mucho con Rusia, pero eso se está perdiendo. Le afectó el vínculo que tiene con el Sur. Él me escucha, pero no me contesta. Solo dice que este conflicto no lo desató Ucrania sino la OTAN porque no cumplen el acuerdo tácito que se hizo tras la caída del Muro de Berlín".