Cristina Fernández de Kirchner reactiva el operativo clamor y ya empiezan las bombas contra Daniel Scioli

"Viste que pasó lo que te dije", le comentaba un también sorprendido, pero ya hiper activo Daniel Scioli desde Brasil a un amigo personal que suele aconsejarlo desde fuera de la política. Según confió, recién en una semana pasará de nuevo por su lugar en el mundo, La Ñata de Tigre.

Scioli, sin embargo, no cree que nada esté resuelto en el entramado interno del Frente de Todos. Al contrario. Aún percibe que pasará mucha agua debajo del puente, y tal cual reconoció alguien que no tienen ninguna intención de hablar con él ahora porque cuando tenía oportunidad tampoco lo hizo, "esto se empieza a despejar en junio". Mucho tiempo como viene la situación económica.

Lo mismo perciben desde el campo del cristinismo explícito. A pesar de la casi algarabía que reinaba en el ambiente frentetodista por la "bajada de Alberto", los únicos que están decididos y saben lo que pretenden son los nuevos "soldados de Cristina" quienes, en cada lugar en el que militan, difunden la idea de que Fernández de Kirchner debe ser la candidata presidencial.

Cristina Fernández de Kirchner reactiva el "operativo clamor".

Mañana habrá un plenario del camporismo porteño en Ferro Carril Oeste en la que Máximo Kirchner hablará y dejará en claro su pensamiento. No estará su madre, que, quizás, envíe un video con salutación incluida. Sería su primera aparición pública luego de la decisión del presidente, al cual ella designó en soledad de resignar su escasa posibilidad de reelección.

Sin embargo, todos la esperan el próximo 27 de abril en La Plata. Muy probablemente con otro que se sumó antes que nadie al operativo clamo, Axel Kicillof, recordarán los veinte años de la derrota en primera vuelta contra Carlos Menem que, a la postre, significó su llegada a la Presidencia de la Nación porque el ex jefe de Estado no se presentó para el balotaje.

Uno de los referentes máximos del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman, ya empezó a rayar al ex gobernador bonaerense que ratificó su pretensión electoral. "Como uno actúa con su familia, actúa con todos, especulando para sacar la mejor tajada. Lo mismo que hiciste desesperado con tus hermanos repartiendo la herencia en pleno velorio. Espero que te bajes así no volvés a perder", tuiteó.

Como uno actúa con su familia, actúa en todos lados, especulando para sacar la mejor tajada.

Lo mismo que hiciste con tus hermanos -desesperado repartiendo la herencia en pleno velorio- lo hacés ahora con la política. Espero que te bajes pronto así no volvés a perder. https://t.co/fFSLsXfa46 pic.twitter.com/RVNHWhHzic — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) April 21, 2023

Así están las cosas. Con su mensaje, Eslaiman, además de exigirle a Scioli que no se presente, anticipa, sin quererlo, que su jefe y amigo Sergio Massa se presentará a elecciones. "Falta amigo para eso", dijeron desde su entorno a MDZ. No se hicieron cargo, tampoco, del twitter de su referente bonaerense.

Varios dirigentes del peronismo provincial y nacional le expresaron su solidaridad y apoyo a Alberto Fernández por el "renunciamiento" que todos sabían que iba a llegar, aunque no sabían cuándo. Lo mismo le pasó al elenco oficial de la Presidencia, que se enteró después de que armaran el video.

Las teorías siguen siendo muchas y ninguna anclada en información precisa. Falta saber qué opina Cristina Kirchner, la gran decisora. Sin embargo, no solo Eslaiman se anima a vaticinar los pasos a seguir. "Es Sergio candidato, con apoyo de CFK, sin internas, con Axel Gobernador". Cristina Fernández de Kirchner reactiva el "operativo clamor".

"Fijate que si Sergio hubiera querido hacer lo que creía, no le importaba darle más plata a los sojeros y terminar con esto. No lo hizo porque sabe que la jefa no bancaba nada más. Él será candidato de todos, por eso actúa así", dice un subsecretario de Estado que, extrañamente, suele estar en lugares que no muchos acceden.

El Consejo Nacional del peronismo se reuniría en la segunda semana de mayo, no en la primera, como muchos especulaban. Se espera algunos resultados electorales provinciales que ayuden a dar "buena vibra" a la difícil situación política del oficialismo. Mientras tanto, en el Ministerio de Economía ya empiezan a analizar si es viable dar el bono que pide el kirchnerimo cristinista para "paliar las necesidades de la gente y oxigenar todo". Algunos dicen que rondará entre los $30.000 y los $60.000 y se trabaja activamente por un desembolso directo de Estados Unidos o Brasil "para desarrollos directos" para no seguir dependiendo del dólar soja para llegar a julio u agosto.