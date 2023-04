Entre la mesura de Scioli, el clamor por Cristina Kirchner y las indecisiones dentro del Frente de Todos

Las distintas vertientes del Frente de Todos continúan con sus propias estrategias electorales, con el kirchnerismo que le sigue dando impulso al operativo para pedirle a Cristina Fernández de Kirchner que sea candidata a la presidencia mientras Daniel Scioli busca convertirse en el candidato de consenso y el Frente Renovador anuncia que desea participar con postulantes propios.



Estos movimientos coinciden con una serie de decisiones tomadas en la vereda de Juntos por el Cambio que generaron cimbronazos y profundizaron la tensión interna en las filas opositoras, en particular la convocatoria a elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires con la boleta única electrónica, dispuesta por el jefe de gobierno porteño contra los deseos de Mauricio Macri.



En el Frente de Todos, entretanto, cada espacio mantiene su estrategia y por el momento no se perfilan puentes de unión que hagan posible una postura consensuada, aunque siga pasando el tiempo y se acerque la fecha límite de la cuenta regresiva para la inscripción de alianzas en la justicia electoral, que vence el 14 de junio, y de precandidatos, prevista para diez días después.



En este marco, uno de los dirigentes que buscó mostrarse activo "como el candidato del consenso" con reuniones con diversos sectores fue el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que esta semana mantuvo un encuentro con la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza; luego se reunió en el partido de Berazategui con el jefe comunal Juan José Mussi y también se encontró con dos gobernadores del PJ de la región centro como Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).



"Soy el candidato que representa la sensatez, el sentido común, el pragmatismo, la conciliación, la unión de los argentinos, y fundamentalmente lo que he demostrado todos estos años, la capacidad de hablar con todos los sectores políticos, sociales, empresarios, y hablar con el mundo, algo tan importante por los desafíos que tenemos por delante en la Argentina", dijo Scioli este sábado en declaraciones radiales.



También se autodenominó como "el primero" y "el original" de los "candidatos moderados que puede lograr un gran consenso" entre los diversos sectores del FdT.



A pesar de la falta de diálogo para lograr un acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en paralelo se vienen sucediendo las reuniones entre el canciller Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, con la intención de establecer consensos mínimos con reglas de convivencia para la campaña de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



A esa tarea también están dedicados el jefe de Gabinete Agustín Rossi y el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, pero a lo que se está charlando en esas reuniones todavía le falta el visto bueno final de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner.



Este panorama pone a la cuestión electoral en una situación de stand-by ya que se necesitan definiciones para avanzar y al mismo tiempo se requiere fijar fechas para congresos partidarios necesarios por imposición legal.



También está pendiente la segunda reunión de la mesa política del Frente de Todos que tuvo su primer cónclave en el pasado mes de febrero en la sede partidaria de la calle Matheu, en el barrio porteño de Balvanera.



En los últimos días, entre las propuestas que surgen -y que continuarán surgiendo hasta junio si no hay una definición previa- obtuvo alguna repercusión la opción que lanzó al ruedo el dirigente de FTV-Miles Luis D'Elía, quien postuló la fórmula Daniel Scioli-Alberto Fernández, aunque esa idea fue descartada por dirigentes allegados al jefe de Estado.



Por su lado, el kirchnerismo continúa con el operativo clamor para que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acepte asumir una candidatura a la presidencia, más allá del veredicto de primera instancia dictado en el juicio oral de la causa Vialidad, en el que le impusieron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.



Con ese objetivo, varios dirigentes, entre ellos 'Wado' De Pedro, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, fueron los que encabezaron el acto del jueves pasado frente a Tribunales, donde se planteó la disyuntiva "Democracia o Mafia Judicial".



Entre las sutilezas que dejó la concentración contra el Poder Judicial y la Corte Suprema, la foto final del escenario tuvo algunas ausencias aunque que la más se destacó fue la del diputado nacional y titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner.



Con la misma lógica, pero en una convocatoria que promete ser muchísimo mayor, los gremialistas afines al kirchnerismo ya están preparando un acto en la avenida 9 de Julio para el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción presidencial del fallecido exmandatario Néstor Kirchner.



Este acto tiene el visto bueno de la vicepresidenta, con quien se entrevistó un grupo de dirigentes de la CGT y la CTA el miércoles en su despacho del Senado.



Varios de los asistentes a esa reunión salieron con la esperanza de que Cristina Fernández de Kirchner podría aceptar el pedido de volver a competir por la primera magistratura.



Allí, según contó el diputado y titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, la vicepresidenta dijo: "Ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden".



Previamente al 25 de mayo, se desarrollará un cronograma de encuentros similares a los plenarios de la militancia que ya se realizaron en Avellaneda y en Resistencia, Chaco, con una próxima reunión agendada para el sábado 22 en la Ciudad de Buenos Aires.



También en las primeras semanas de mayo se realizará el postergado congreso del Frente Renovador, confirmaron a Télam fuentes del espacio político que encabeza el ministro de Economía Sergio Massa, aunque todavía no hay una fecha determinada ni un lugar.



A pesar del complejo momento de la economía, desde el seno del massismo se anunció que la intención en la cumbre partidaria será refrendar la pertenencia al Frente de Todos y dejar sentado que la intención es "competir con candidatos propios en cada rincón del país donde haya PASO".



"La idea no es enfrentarnos a los espacios de Alberto y de Cristina, sino mostrar que nosotros también tenemos dirigentes y armados en todo el país", advirtieron a a esta agencia dirigentes bonaerenses del FR.



El objetivo del congreso será marcar que "hay una tercera pata en el Frente de Todos y es el massismo. No todo es Alberto y Cristina. Menos (Daniel) Scioli y Wado", advirtieron los representantes del partido organizado alrededor del ministro de Economía.