Polémica y postergación en el Senado por el pliego de la jueza radical

Los senadores oficialistas se vieron obligados a postergar el tratamiento de la postulación de la abogada Daniela Torres como jueza penal de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial. Tras una polémica sesión del Senado en la que desde la oposición cuestionaron la legalidad de la sesión debido a que el pliego de la abogada no obtuvo despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el oficialismo decidió postergar el tratamiento para el jueves a las 12. Particularmente se objetó que la candidata tiene un pasado reciente como funcionaria y militante de la UCR.

Torres, de 32 años, fue postulada por el gobernador Rodolfo Suarez para desempeñarse en el Poder Judicial. Previamente la joven había sido funcionaria del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes desde el 2018 ocupando el cargo de directora de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero además, en los últimos años tuvo un destacado rol de militancia en la UCR llegando a conducir la Juventud Radical entre 2019 y 2021.

La semana pasada se trató su pliego en la Comisión de LAC y el dictamen fue rechazado por mayoría de votos opositores. No obstante, el oficialismo considera que esta instancia no es vinculante y que es el Senado el que debe prestar acuerdo o no para la postulación de una magistrada, por lo que este martes sometió a votación la candidatura. El ardid que generó discusión fue forzar la votación mediante un "despacho de minoría".

El senador radical y presidente de la Comisión de LAC, Marcelo Rubio, manifestó que "corresponde a nosotros en esta Cámara prestar o negar el acuerdo al Poder Ejecutivo justamente para los nombramientos que por la Constitución o por la ley deben hacerse por este requisito. Es decir, es el cuerpo el que debe en sesión y en votación secreta según lo determina el mismo artículo prestar o no prestar el acuerdo".

Hubo duros planteos durante la sesión.

"Quien ha sido postulada en este caso no registra ningún tipo de incapacidad legal. Tampoco se encuentra inhibida para disponer de sus bienes, no se encuentra fallida ni concursada, no registra reclamos pendientes de resolución judicial y se encuentra en pleno goce de su ciudadanía. Son requisitos esenciales desde lo constitucional que exige para que alguien sea postulado y sea aprobada dentro de la cámara por la mayoría votada en secreto. En definitiva, es la Cámara en pleno la que debe votar o no el acuerdo por el especialísimo y constitucional procedimiento previsto para cumplir con el voto secreto", explicó.

Asimismo, sostuvo que "en razón a esta postulación de la doctora Torres, una vez tratada y realizada la audiencia pública surge una disidencia. Entendemos que hay dos posiciones. Una que está a favor de la habilidad de la postulada y otra en contra. Y esto daría contenido a dos despachos, uno por la minoría declarando al habilidad y calidad institucional de la doctora Torres, Daniela; y otro que rechazaría esa habilidad y calidad constitucional por la mayoría".

"Estos dos son los que deben ser puestos a consideración y que esta interpretación se debe efectuar en el marco no solamente de conformidad en la interpretación del reglamento interno de la cámara con lo dispuesto en el artículo 241 del reglamento", indicó Rubio, pidiendo una moción para someter a votación los dos despachos mencionados.

A su vez, el senador del PRO, Germán Vicchi, cuestionó la iniciativa oficialista y sostuvo: "Me sorprende que estemos tratando hoy el pliego de la doctora Torres y la forma en la que lo estamos haciendo. La realidad de los hechos muestra que hubo un solo despacho de la comisión de LAC que fue rechazado. Y ese despacho hablaba de la aprobación. No pueden tomarse la votaciones dentro del despacho como la existencia de otro despacho distinto".

"Si no hay despacho de mayoría cómo va a haber despacho de minoría y esto es lo que está ocurriendo, no hay un despacho. Entonces, queremos tratar un despacho que es inexistente. El artículo 155 del reglamento es clarísimo, no se puede tratar en el recinto ninguna cuestión que no haya tenido un despacho previo de la comisión. Y el artículo 150 plantea que el cuerpo se podría haber constituido en comisión y necesitaríamos las mayorías especiales que fija el reglamento", apuntó el senador alineado con Omar De Marchi.

Al mismo tiempo, sostuvo que "es evidente que estamos tergiversando el reglamento de la cámara, interpretándolo de manera flagrante. Todo para sostener el pliego de una postulante que no solo ha sido militante, afiliada, aportante al partido radical, sino también ha cumplido funciones dentro del Ejecutivo".

En tanto, la senadora del Frente de Todos, Adriana Cano, remarcó que "hay un único despacho existente que no cuenta con las suscripciones que se requieren para que ese despacho tenga estado parlamentario".

"De prepo se quiere sacar un pliego de forma innecesaria, forzando el reglamento", manifestó el senador Alejandro Bermejo y responsabilizó al senador nacional Alfredo Cornejo al que calificó como "el monarca".

A raíz de la decisión del peronismo y parte del PRO de no dar los números para la sesión, el senador radical Martín Kerchner solicitó que se convoque a una nueva sesión para el día jueves a las 12. Recién ese día se definirá entonces el futuro de Daniela Torres.