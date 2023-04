Hizo aportes de campaña a la UCR y mañana podría convertirse en jueza

La postulación de la abogada Daniela Torres como jueza penal de Menores de la Tercera Circunscripción Judicial generó controversia en la Legislatura. La oposición cuestionó a la nominada por el gobernador Rodolfo Suarez por su reciente pasado como funcionaria y militante radical. Durante la audiencia pública que analizó su pliego, la postulante destacó que a finales de 2022 se desafilió de la UCR, en donde tuvo una participación destacada llegando a ser presidenta de la Juventud Radical e incluso realizando aportes económicos al partido en los últimos tres años.

Torres tiene 32 años y este martes el Senado provincial votará en una sesión secreta si presta el acuerdo para que pueda ser designada jueza. Su paso por la audiencia pública tuvo polémica, ya que el dictamen de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) fue rechazado, a raíz de los votos negativos de los senadores del Frente de Todos-PJ y del PRO, quienes criticaron su reciente pasado militante. Sin embargo, se trata de una instancia no vinculante y la abogada contaría con el respaldo necesario de la mayoría de los senadores oficialistas para avanzar con su nombramiento.

Actualmente se desempeña como conjueza del Juzgado Penal de Menores de San Martín. La Suprema Corte de Justicia la avaló en el puesto a finales de diciembre considerando que había aprobado el concurso en el Consejo de la Magistratura para ese puesto que estaba vacante.

Previamente la joven había sido funcionaria del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes desde el 2018 ocupando el cargo de directora de Protección y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero además, en los últimos años tuvo un destacado rol de militancia en la UCR llegando a conducir la Juventud Radical entre 2019 y 2021.

La abogada participó y encabezó actividades organizadas por el radicalismo y entre 2020 y 2022 realizó aportes económicos para el desenvolvimiento institucional del partido. Según consta en los últimos balances presentados por la UCR ante la Cámara Nacional Electoral, Torres contribuyó con $83.592,09 en 2022, con $51,057,85 en 2021 y con $11.241,39 en 2020. Los aportes surgen de los descuentos por bono de sueldo que les hacen a los militantes partidarios que son funcionarios o empleados jerárquicos del Estado. Como explicó MDZ, se trata de una de las principales fuentes de financiamiento partidario.

Su pasado reciente como militante y funcionaria provincial fue el punto de objeción que tuvo su postulación durante la audiencia pública de la última semana, ya que su pliego reunió 725 adhesiones y ninguna impugnación. Los cuestionamientos vinieron de parte de los senadores peronistas y del legislador del PRO, Germán Vicchi, quien interrogó puntualmente sobre este tema a la profesional.

La postulante a jueza manifestó en la Legislatura que ya no pertenece a la UCR y se definió como una persona “muy imparcial”. Efectivamente, se desafilió del partido un día antes de presentarse al concurso del Consejo de la Magistratura, en el cual se impuso sobre otras dos aspirantes.

Estos dichos no lograron convencer a los seis legisladores opositores integrantes de la Comisión de LAC que votaron en contra del dictamen y se impusieron como mayoría sobre los cinco oficialistas que lo avalaron.

De todas maneras, esa resolución no es vinculante y no es un requisito constitucional, por lo que no impide que el pliego pueda votarse en el Senado. Este martes se realizará la sesión en la que se votará de forma secreta utilizando el sistema de bolillas la postulación y el oficialismo tendría los votos necesarios para alcanzar la mayoría simple y aprobar la designación.

En tanto, vale resaltar que no existe ningún impedimento en la Constitución Provincial para que las personas con un pasado de militancia en un partido político ocupen puestos en el Poder Judicial. Las objeciones en este sentido tienen que ver con cuestiones éticas o de eventual parcialidad, pero son muchos los casos en la justicia mendocina de magistrados que tuvieron un paso por la política e incluso hay ejemplos destacados entre los integrantes de la Suprema Corte.