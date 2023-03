Los intendentes saben que su futuro no depende de Cristina Kirchner, Axel Kicillof o Alberto Fernández

Los intendentes siguen siendo el mejor termómetro del humor social de su localidad. Si no lo vieron, se lo contaron y luego lo comprobaron. Las obras y las mejoras no alcanzan cuando lo esencial no llega y el alimento propio y el de los hijos de sus vecinos cada vez se encarece más.