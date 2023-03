"En off se dicen barbaridades": el picante dardo de Cristina Fernández de Kirchner contra Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un venenoso dardo contra el presidente Alberto Fernández por una supuesta conversación en off que el mandatario mantuvo con el periodista Roberto Navarro. "En un off se dicen barbaridades que después se niegan", aseguró la vicepresidenta.

El picante comentario se dio un día después de que desde la Casa Rosada se desmintieran palabras atribuidas al presidente en diálogo con el medio kirchnerista El Destape, en el que se deslizaba la idea de que Alberto quiere terminar con "veinte años de kirchnerismo".

La frase de la vicepresidenta se dio en el acto que encabezó en homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo y a su titular, Estela de Carlotto, que se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado de la Nación, el cual preside.

Previo a su alusión a los off the record, Cristina Kirchner se hizo eco de una columna de opinión publicada en el diario Perfil el domingo pasado que lleva la firma del expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger.

La vicepresidente recordó que en el artículo el economista "cuenta que a mediados de 2015 lo fue a ver a quien había sido ministro privatizador, (Roberto) Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque podían ganar las elecciones".

Y agregó: "Y le recomendó expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos".

Fue en esa parte del discurso que la vicepresidenta introdujo sus dardos contra el presidente. "¿Sabes qué me impresionó Estela? Que no fue algo que se escapó en un reportaje, en un off se dicen cosas, también barbaridades", completó.