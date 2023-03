Qué dijeron en Mendoza del renunciamiento de Macri a una candidatura

Luego de conocerse que Mauricio Macri no iba a participar como candidato en las elecciones del 2023, dirigentes de Juntos por el Cambio se lanzaron a las redes para expresar sus sentimientos sobre esta decisión que no resulta sorpresiva ya que, según las encuestas, el expresidente no lograba revertir las cifras de imagen negativa.

A pesar de que desde el radicalismo se exige un mayor protagonismo dentro del frente, fueron justamente los correligionarios los primeros en valorar el gesto de Macri. "La difícil situación que atraviesa nuestro país se puede resolver con el trabajo en unidad y sin mezquindad", señaló Alfredo Cornejo.

En tanto, Julio Cobos consideró la medida como "un ejemplo para valorar y digno de imitar".

El renunciamiento de @mauriciomacri a presentarse nuevamente como candidato a presidente, es un ejemplo para valorar y digno de imitar. Permite así, asumir un rol muy importante en la consolidación de nuestro espacio, @juntoscambioar https://t.co/7k9FR8ev20 — Julio Cobos (@juliocobos) March 26, 2023