De la omnipotencia a la frustración: así es el minuto a minuto de Sergio Massa, Alberto Fernández y CFK

“El éxito da omnipotencia y la omnipotencia lleva al fracaso”, decía Juan Carlos “el Chueco” Mazzón cada vez que analizaba una actitud altiva o demasiado osada de alguno de los dirigentes con los que siempre hablaba.

Así, describen el devenir de los humores del ministro de Economía, Sergio Massa, desde que asumió en reemplazo de Martín Guzmán, y su actualidad diaria, donde se observa que todos los días se deben tomar medidas de apuro y sin programación para no hacer lo que hay que hacer porque Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y el relato lo impiden.

"Si Roberto Lavagna, uno de sus consejeros habituales, supo los resultados exitosos de la devaluación de Remes Lenicov. ¿Por qué no lo hace?... Sencillamente, porque no lo dejan", asimiló alguien que lo conoce mucho al ministro de Economía.

Para peor, cada vez que viaja, Massa no solo recibe elogios y buenos consejos. También lo identifican como el único con poder para acomodar la situación económica junto con la política dentro del actual oficialismo.

Lo mismo le pasaba, hasta hace un tiempo, a Alberto Fernández. Lo consideraban como el dirigente moderado, de centro y progresista, que iba a contener los desmadres de Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y sus seguidores. Ya no creen que pueda hacer mucho. Es más, tienen en claro que no puede hacer nada, pero intentan ayudarlo para que no estalle todo por el aire y los grupos radicalizados encuentren la excusa necesaria para tomar medidas extremas en lo político y lo económico.

Ambos vendrán de sus respectivas giras por los mismos lugares que iniciarán hoy convencidos que tienen con qué empezar a creer en sus respectivas candidaturas. Y nuevamente, la realidad argenta los hará revisar esa conclusión a la que llegaron a miles de kilómetros de distancia.

Para colmo, hoy volverá a marchar La Cámpora junto con el nuevo colectivo de kirchnerismo de izquierda llamado La Patria. Y ahí no solo habrá consignas en contra de las mafias que para ellos son los medios y la Justicia, sino, también, una directa alusión en contra de las políticas económicas implementadas por Massa aunque a él intenten salvarlo de la catástrofe. Raro.

Igualmente, sigue siendo raro lo del ataque a los medios y la Justicia. Ni los intendentes del conurbano, ni los gobernadores peronistas, no tienen problemas ni con los jueces ni con los medios. Inclusive el gobernador bonaerense pudo seguir trabajando sin problemas con el procurador general al que pretendía desplazar, Julio Conte Grand.

Cristina Fernández de Kirchner, dicen, quiere que Massa sea el próximo candidato. Pero a diferencia de lo que hizo con Daniel Scioli no podrá colocarle un vice a su antojo ni un candidato a gobernador que lo torture. El creador del Frente Renovador, como se lo dijo a Alberto Fernández, quiere todo o nada. Él pide confianza plena, eso que algunos de sus detractores dicen que no le abunda. Malena Galmarini lo puso en palabras días atrás: “Lo tratan de ventajero, y eso quedó claro que no lo es”.

Como es la expresidenta, la persona con más poder de decisión en el mundo frentetodista, ayer, la nota publicada en MDZ tuvo una tremenda trascendencia, por lo que había anticipado un importante dirigente oficialista con funciones claves.

“Lo único con lo que rebano los sesos es pensando con qué se va a salir Cristina… Lo del 2011 fue Amado Boudou, lo de Alberto (Fernández) en la última… Pero ahora… No sé qué va a hacer. ¿Puede ir de gobernadora?” se preguntó.

“Me parece que todo se encamina a una PASO de segundas líneas… Wado (De Pedro), Daniel Scioli y capaz Coqui (Jorge Capitanich). Insisto. No lo veo a Sergio jugando”, indicó este caminador de la Provincia de Buenos Aires. Como siempre, habrá que esperar qué determina la vicepresidenta.