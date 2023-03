Dato mata relato: Jaime Correas reprobado, De Marchi tiene la razón

Por Rolando D. Baldasso y German A. Vicchi

En el programa 7mo día, el Diputado Nacional Omar De Marchi, manifestó su preocupación por la situación de la infraestructura escolar de la provincia de Mendoza, remarcando el estancamiento y desinversión en materia de construcción de edificios y comparó las obras realizadas en los últimos 15 años.

El exdirector General de Escuelas, Jaime Correas, en una nota de opinión del día domingo 19 de marzo, en el diario MDZ, titulada “mentiras en el número de escuelas de Mendoza” expone los siguientes argumentos:

Dice Correas: “el argumento (de De Marchi) de que la gestión de Celso Jaque construyó 120 escuelas, la de Paco Pérez 80, la de Alfredo Cornejo 20 y la de Rodolfo Suarez 6, entre muchas otras críticas, lo han decidido a lanzar su candidatura a la gobernación al hasta hoy al menos integrante de la alianza de gobierno”. Y Continua Correas, “Los registros oficiales de Infraestructura Escolar muestran una realidad muy distinta” … “Durante la gestión de Jaque se inauguraron 32 edificios nuevos, en la de Pérez 18, en la de Cornejo 16 y en la de Suarez van 14”. Realmente no sabemos quién le dio esos registros “oficiales”, pero afirmamos que son totalmente erróneos.

Nos llama profundamente la atención los números de Correas. Seguramente la fuente debería ser la misma: ¿La Subsecretaria de Infraestructura Educativa (aunque este organismo haya bajado hace 7 años todo tipo de información de la página oficial y buscar datos sea realmente una odisea), de donde habrá sacado los datos?

En su nota Correas reduce en forma drástica los números de la gestión del 2008 al 2015. Aunque Independientemente de la procedencia partidaria o ideológica de las mencionadas gestiones, los números son contrastables, las escuelas están, son tangibles, y están sacados del mismo organismo provincial.

De los datos que se ha podido investigar, solo se han considerado los que correspondían a la Dirección de Ampliación y Construcción, que es la que realiza nuevas obras como: “E.N.” Edificio Nuevo; “N.I.” Sala Nivel Inicial; “A.R” Ampliación y Refuncionalización y “Re” Reparación Mayor o Refuncionalización. No se ha considerado ningún dato de la Dirección de Mantenimiento y Reparaciones.

Los números son los siguientes: Celso Jaque: 119 escuelas trabajadas desde esta Dirección (81 escuelas primarias, 14 secundarias, 2 jardines exclusivos, 5 jardines nucleados, 5 escuelas especiales, 12 CEBA/CENS, 2 de Capacitación Laboral, 1 Albergue, 1 Educ Superior) Donde se realizaron más de setenta (70) actos de inauguración a lo largo de los 4 años de gestión. Superficie ampliada no encontrada.

Francisco Pérez: 63 escuelas trabajadas, (34 escuelas primarias, 14 secundarias, 2 jardines exclusivos, 6 jardines nucleados, 2 escuelas especiales, 2 Albergues, 3 Edificios Educ Superior). También se realizaron más de veintiséis (26) actos de inauguración en esa gestión, y donde 38 edificios ampliaron su superficie en 25.700 m2.

Alfredo Cornejo: 16 escuelas (3 escuelas primarias, 4 Jardines nucleados, 2 jardines exclusivos, 3 escuelas especiales, 2 centros de capacitación laboral, 1 Capacitación Laboral especial, 1 albergue). Superficie ampliada no encontrada. En este caso Omar De Marchi había sido generoso y le había atribuido 20 escuelas.

Rodolfo Suarez: 6 escuelas, (5 primarias, 1 secundaria). Superficie ampliada no encontrada.

Hay otros datos que queremos analizar de la nota de “opinión” de Jaime Correas, los elementos que llama matices, dicen:

“Primer matiz, la palabra “inauguraron” no es casual porque esconde una falacia…. Los números son de escuelas cuya cinta se cortó en cada una de las gestiones. Puede una obra haber sido avanzada el 95% en una gobernación, pero se computará en el momento en que se inaugura. Parece un mal inicio como modo de sumar si se quiere tener una buena política de seguimiento de la infraestructura”. Excelente razonamiento de Correas, es atinado, pero esta verdad, lo que hace es le restarle escuelas a la gestión de Cornejo-Correas, ya que el 30 % de las pocas escuelas que inauguró, ya estaban licitadas, asignados los fondos y comenzadas las obras desde la gestión de Pérez.

Segundo matiz (Dice), ¿es lo mismo hacer una obra de 500 metros cuadrados cubiertos que una de 1.400 metros cuadrados? En el modo habitual de conteo ambas valen uno. Por dar un ejemplo, en las planillas oficiales el jardín de Malargüe 0-101, hoy llamado Rosa Isabel Andino, figura como un edificio nuevo entre los 32 de Jaque y tiene 502,90 m2. En ese mismo departamento Suarez inauguró la escuela secundaria técnica Doctor Daniel Pierini, que tiene laboratorios, espacio para albergue, además de todas las dependencias escolares y cuenta con 1.453 m2. Es decir, casi el triple que el jardín y una inversión muy superior. Esta otra imprecisión al momento de evaluar también es notoria. …. Es atinado y de una pluma impecable el razonamiento del Licenciado Correas, seguramente por eso el gobernador Pérez le aceptó que le escribiera los discursos. Ahora bien, apostar a contabilizar los m2 puede traer aparejado un resultado indeseable respecto de su gestión.

“Quedó un plan en marcha que se continuó en la gestión actual que preveía hacer sistemáticamente unas 250 intervenciones significativas anuales. Ese plan de desarrollo consideraba la construcción de 10 edificios anuales y la ampliación de otros 15 por año...”. Nos preguntamos, ¿Qué pasó con el plan? Si en tres años solo construyeron 6 edificios de los cuales ya estaban todos previstos, relevados y hechos los proyectos desde hacía 10 años. Alguna obra propia de la gestión, parecería que casi ninguna.

Afirma: “En el país de Sarmiento es complicado explicar que no se necesitan tantos edificios escolares como se cree, pero es así. Hay varias razones…por la caída de la tasa de natalidad …. Cada vez habrá menos alumnos. Los números de inscriptos en las salidas de 4 y 5 y primer grado de los últimos años confirman esta tendencia.”. Los datos son correctos, pero hay que recordar que en su gestión el 40 % de lo construido fueron Jardines. Igual no nos parece mal considerando que actualmente hay salas con 32 niños hacinados, con una sola docente.

Y Correas finaliza: “Lo preocupante es que quienes aspiran a gobernar la provincia avalúen lo hecho y planeen lo que hay que hacer con tan mala información.”. Nosotros decimos que Omar De Marchi no es un improvisado, los datos mencionados son contrastables.

Y nos preguntamos, si alguien escribe una nota de opinión con datos erróneos, acusando que el otro parte de una realidad falsa, no controló ni contrastó lo que le pasaron. No habrá sido ese el motivo para tomar decisiones tales como sacar los subsidios a los colegios privados. Que instituciones prestigiosas y de años en la educación, debieran cerrar sus puertas. Quien se hizo cargo de esas matriculas, que edificios públicos debieron absorberlas, generando hacinamiento, con alumnos sentados en tachos de pintura. Eliminando ofertas educativas (Terciarios de Goretti de Lujan, IMEI de Maipú etc. Etc.) y obligando a los estudiantes a migrar a la UNC con carreras que se vieron desbordadas (La carrera de Historia del IMEI, cerro y la facultad de Filosofía tiene 150 alumnos en una sola Aula). Todas consecuencias de una incorrecta visión de la realidad. Si alguien no viene del sistema, al menos debe rodearse de los asesores y los informes adecuados.

Las consecuencias hoy son obvias, el abandono y la desinversión en materia educativa, sumado a los sueldos en educación más bajos del país atentan directamente sobre la calidad educativa.

Finalmente reafirmamos que los datos que maneja el ex DGE en materia edilicia no son correctos. Y nos hacemos una última pregunta, ¿alguien le habrá querido jugar una mala pasada al ex DGE y le dio una planilla errónea para que pisara el palito y se quedara con las ganas de una segunda gestión?