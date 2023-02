En Mendoza también aparecieron carteles de Kirchner presidente

El kirchnerismo se ha puesto en campaña en todo el país para convencer a Cristina Fernández de Kirchner de competir una vez más por la presidencia. Ella misma dijo que no tenía intenciones de presentarse y desde su entorno denuncian que está proscripta por la Justicia. En ese contexto, aparecieron carteles en todo el país con la leyenda "Ahora Kirchner presidente".

Mendoza no fue la excepción. En calle Patricias Mendocinas entre Pedro Molina y Colón se pueden ver los carteles. Lo llamativo es que no llevan el sello distintivo de ninguna agrupación en particular.

"Argentina es posible" agregan los afiches blancos que piden por Kirchner presidente.

Mañana se vivirá una jornada de alta tensión política por la presencia de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. El presidente encabezará la asamblea legislativa y estará escoltado por la vicepresidenta.

Alberto Fernández tiene intenciones de ir por la reelección pero encuentra resistencia en el kirchnerismo que busca disuadirlo para que decline en sus aspiraciones.