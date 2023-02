Todos contra Alberto Fernández: un sindicalista de peso le pidió que se baje del ring electoral

El diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yaski, llevó un bidón de nafta, lo roció y prendió fuego la interna del espacio oficialista al apuntar directamente contra las intenciones del Alberto Fernández de ir en busca de la reelección. Así, el sindicalista se sumó al pedido del ala dura del kirchnerismo para que el presidente se baje de la carrera presidencial.

Sobre las intenciones de Alberto Fernández de buscar un segundo mandato, Yaski sentenció que "tiene cierta lógica. Es el presidente y en general en Argentina, salvo excepciones, los presidentes suelen ser reelectos. No creo que sea nuestro mejor candidato, pero tampoco es un delirio".

Sobre las PASO que se vienen, y donde Fernández tiene pensado competir, por ahora contra Juan Grabois y Daniel Scioli (los dos confirmados), el secretario general de la CTA sentenció: "No me parece lógico. Si estamos hablando de un presidente que pueda competir con un miembro de su gabinete y pierda la interna se están jugando otras cosas, como la institucionalidad".

"Las encuestas reflejan que el Gobierno llega competitivo a la elección y hace un año la oposición daba por hecho que solo tenían que caminar en línea recta hacia la Casa Rosada. Ahora estamos en otra situación. La inflación nos sigue desgastando, pero la población en el momento de definir a quién puede votar va incorporando otros elementos para decidir. El peronismo tiene chances presidenciales porque la gente tiene memoria por lo que sucedió con el macrismo en el país", punzó Yaski en una entrevista en CNN Radio.

"Macri dejó una memoria nefasta y de cuatro años de gobierno con una deuda externa bochornosa. Lo que hay que resolver a futuro es el tema de la distribución de la riqueza", expresó.

Las declaraciones de Yaski se dieron horas después de los dardos que lanzaron, por separado, el diputado Máximo Kirchner y el dirigente social Juan Grabois quienes, a su modo, siguen chicaneando a Alberto Fernández para que se baje de la carrera presidencial.

"Peronistas hay muchos, yo quiero que gobierne un buen peronista o una buena peronista", dijo Máximo Kirchner en un acto en Santa Cruz y agregó: "Los compañeros que no son conscientes de sus limitaciones no pueden superarlas jamás".

Por su parte, Juan Grabois fue mucho más despectivo con el presidente y, en su lanzamiento en La Plata, declaró: "No quiero tener a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto".