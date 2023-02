Frente de nadie: CFK sin sesiones en el sur, Massa en India y Alberto en su agenda

Cristina Kirchner se quedó en el sur, donde recibió la peor llamada del mes: Guillermo Snopek le confirmaba lo que se decía en voz baja hace semanas sobre el bloque en el Senado. Así entonces, la mala quincena con número de inflación sin baja y el rompimiento del bloque en la Cámara Alta, se sumó el anuncio de Sergio Massa de irse a la India a la reunión de ministros de Economía, que podía evitar, pero decidió tomar distancia del microclima hostil de la interna del Gobierno.

Alberto Fernández volvió de la Antártida tras el discurso que dejó un sinsabor, donde no hubo definiciones políticas ni contundencia a la hora de defender la gestión, algo que hizo que cinco senadores se vayan del Frente de Todos: no sentirse representados por el Gobierno nacional, endilgando la responsabilidad en Alberto y no en Cristina Kirchner.

Mientras tanto, Bengaluru es el lugar donde Massa pasará las próximas noches y donde se desarrolla la Cumbre del G20 de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales. El titular de la cartera económica mantendrá una reunión bilateral con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh, para analizar la situación argentina en materia financiera. El tigrense intentará explicar su plan financiero para lograr volver a los mercados de capitales.

Se espera la posibilidad de que se entreviste con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no está confirmado. El Instituto Patria sigue repitiendo como un mantra que Massa es el candidato a Presidente del espacio, aunque en privado es el propio Massa el que deshecha la posibilidad y no es para menos: la inflación de febrero podría superar el 7% y es la antesala del peor mes inflacionario, el número de marzo.

Alberto Fernández seguirá la gestión desde Olivos, como lo viene haciendo últimamente, reforzando las alianzas en el interior, donde tiene pensado sostener el raid pre electoral. La interna no descansa, y no descartan que La Cámpora evite el encuentro entre Cristina Kirchner y el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias que se darán el 1º de marzo, donde se hará repaso de la gestión y la despedida de Alberto.