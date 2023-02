La furia de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández enturbia la Asamblea Legislativa

Alberto Fernández desconectado en la Antártida el día que le parten el bloque al Gobierno nacional en el Senado. Alberto Fernández jugando al misterio sobre su candidatura en la mesa política del Frente de Todos. Las escenas se repiten y potencian la furia de Cristina Fernández de Kirchner contra el Presidente. La tensión salpica ahora la organización de la Asamblea Legislativa, escenario del próximo encuentro forzado entre la vicepresidente y su compañero de fórmula el 1 de marzo.

En el Senado se encuentran estupefactos por la escalada de la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El grado de tensión política llegó incluso a afectar la organización de la Asamblea Legislativa que se realizará el próximo miércoles para la última apertura, por ahora, de sesiones ordinarias del Presidente. "No han convocado a ninguna reunión organizativa ni se cursaron las invitaciones. Esto nunca pasó", reveló un funcionario de la Cámara Alta al tanto de los preparativo ante la consulta de MDZ.

De acuerdo al protocolo, la Cámara de Senadores tiene a cargo la organización y convocatoria a la Asamblea Legislativa donde se reúne el pleno de ambas Cámaras para dar por inciado el período ordinario de sesiones. Sin embargo, y a 96 horas hábiles del discurso de Alberto Fernández en el Congreso, el Senado aún no comenzó con la organización formal del evento. Casa año se suele realizar una reunión ampliada entre autoridades del Senado, Diputados, la Policía Federal, la Policia de la Ciudad, autoridades de salud, el cuerpo de taquígrafos y hasta el locutor. Esa reunión debe ser convocada por la Secretaría Parlamentaria que controla Cristina Fernández de Kirchner a través de Marcelo Fuentes. Pero la convocatoria aún no llegó.

A esa incertidumbre logística, potenciada por la permanencia de Cristina Fernández de Kirchner en Calafate, se suma la falta de invitaciones oficiales al evento. Ante la consulta de MDZ, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmaron que aún no recibieron las invitaciones. La presencia de los jueces supremos en la Asamblea Legislativa es una incógnita a partir de la escalada del enfrentamiento con Horacio Rosatti y el pedido de juicio político que el kirchnerismo motorizó en el Congreso.

Ayer el senador nacional Guillermo Snopek envió una carta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para informarle que, a partir del próximo 1 de marzo, dejará de formar parte del bloque del Frente de Todos, a tan sólo horas de que se conociera que presidirá un nuevo bloque llamado Unidad Federal. "Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado -a mi humilde entender- de las prioridades que nuestro pueblo demanda", argumentó Snopek en los primeros párrafos de su escrito.

La misiva, que llegó al despacho de la titular del Senado, fue el método elegido por Snopek para comunicarle a Cristina Fernández de Kirchner que pasará a formar parte de un nuevo bloque junto a los senadores Edgardo Kueider, Carlos "Camau" Espínola, Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo. En cuanto a los motivos por los que decidió formar parte de Unidad Federal, el senador jujeño argumentó: "En tanto representante de mi Provincia, no puedo dejar de señalar la falta de incidencia favorable que el presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy".

"No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador (Gerardo Morales) que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución ni ningún mecanismo de contrapeso", explicó. En otro tramo de la misiva, el senador precisó: "El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir".

"En este 2023 que recién comienza, estamos asistiendo impávidamente a un carnaval de detenciones a la carta del gobernador Gerardo Morales, a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral. La indiferente mirada del Gobierno Nacional, erosiona la esperanza de que los Derechos Humanos puedan volver a ser respetados en Jujuy", apuntó.

A modo de cierre, el legislador nacional sostuvo: "Siempre he defendido las banderas del peronismo y creo que hoy se aplica más que nunca el principio de que mejor que decir es hacer . Por eso mismo, y por todo lo expuesto, le comunico mi decisión respecto al Bloque".