Alberto Fernández en la Antártida: una agenda optimista y en paralelo al país

El presidente se abocó de lleno únicamente a la ciencia y la tecnología. La agenda analizó el recorrido histórico de la zona más austral del mundo, como lo es la Antártida, con un estilo optimista de lo que viene y una evidente lectura de discurso. Alberto Fernández no aprovechó el uso de la cadena nacional que tanto evita usar, no logró imponer un criterio del rumbo de su gestión, el plan económico, la interna del Frente de Todos o su persona. Habló de "nuevos inicios", pero no dio precisiones en el contexto ni sentido de la expresión.

El plano medio sin el gabinete fue el que se eligió para darle todo el protagonismo al jefe de Estado, que no se movió en todo el discurso de 16 minutos. Metáforas rimbombantes, repasos históricos, anécdotas, todo lo que podría hacer un intendente o concejal, el presidente no opinó sobre absolutamente ningún aspecto de la vida pública nacional.

No hizo alusión a la situación de la economía, pero sí hizo uso del recurso más excepcional como es la cadena nacional en una fecha únicamente intrascendente que prácticamente nadie sabe que existe, para opinar sobre un lugar que el 99.99% del país desconoce. En un tono tranquilo y relajado, evitó improvisar y leyó detalladamente el discurso en el teleprompter.

Foto: Télam

Alberto sólo hizo alusión a los "paladines del desánimo" para plantear una crítica política, pero fue elíptico, no hizo alusión a Mauricio Macri como suele hacer.

El aspecto cientificista del discurso estuvo presente en todo momento: “En un momento en que el mundo es pura incertidumbre, la Antártida es zona de paz y una imagen del futuro. Esta tierra, antes mítica, hoy está al alcance de nuestra ciencia y tecnología, de nuestra planificación estratégica y de nuestra capacidad de proyectar. Las tareas que se llevan hoy en la Antártida son vitales para la humanidad”, expresó.

El cierre fue tranquilo y sin estridencias, el uso de un recurso extraordinario como lo es la cadena nacional no tuvo sentido político ni comunicacional.