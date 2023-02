El pronóstico pesimista de un referente social sobre la candidatura de Cristina Kirchner

El referente del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, afirmó hoy que le "gustaría" que la vicepresidenta Cristina Kirchner fuera candidata presidencial por el Frente de Todos, pero aclaró que "duda" de que pueda llegar a obtener más del 40% de los votos.

"Tenemos 32 puntos más o menos, que es lo fuerte que tiene este espacio político. Tenemos que llegar a 40, cuarenta y pico. Bueno, el candidato es aquel que nos permita llegar a cuarenta y pico", enfatizó Pérsico en declaraciones radiales.

Al ser consultado acerca de si le gustaría que Cristina Kirchner fuera la candidata del Frente, respondió: "Me gustaría que fuera candidata, pero hay que ver si puede y si nos lleva a ese 40 y pico. Esa es la duda que tengo yo, que tiene Cristina y que tenemos todos".

"Estamos buscando un candidato que nos pueda llevar hasta ese lugar. La situación de su persecución nos pone en una situación en donde sería una campaña muy antagonizada y sería muy difícil", argumentó.

No obstante, el dirigente social reconoció que el liderazgo de la titular del Senado es "muy fuerte, tiene a un pedazo muy grande de la sociedad", pero la vicepresidenta atraviesa "una política de persecución".

"Cristina está perseguida. Hay una política de persecución y de exagerar todas las cosas que tiene que ver con su persecución. Hoy es muy difícil que Cristina pueda ser candidata", manifestó.

En cuanto al presidente Alberto Fernández, el referente del Movimiento Evita precisó: "Puede llegar a ser candidato, no ha dicho que no todavía. No sé si lo va a ser, es una decisión muy de él".

Consultado sobre si es factible que el jefe de Estado supere el 40% de los votos, Pérsico sostuvo: "Puede ser, pero tenemos que buscar al mejor, al que nos permita hacer la mejor campaña".

"Yo creo que va a haber acuerdo entre Cristina y Alberto. Es claro el liderazgo de Cristina, pero no siendo candidata ese liderazgo se disminuye. Va a haber una negociación final y nos vamos a poner de acuerdo", concluyó.