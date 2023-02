Aníbal Fernández le marcó la cancha al kirchnerismo y aclaró que Cristina Kirchner "no está proscripta"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se diferenció del kirchnerismo duro y su relato al asegurar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no está proscripta".

"Cristina no está proscripta. Uno tiene que hacer, si es claro, distinciones, porque cuando la definen de la manera que la definieron en una causa que no tiene ningún sentido, por supuesto que le restan oportunidad. Entonces, sí hacen daño a un candidato de esa manera. Lo puedo decir con mucha claridad porque en el 2015 me lo hicieron a mí", aseguró Fernández en diálogo con Clarín.

"El Presidente, que tiene una posición en muchas cosas discutibles respecto a la actitud de Cristina, no ha tenido gestos descomedidos como para perjudicarla en ese sentido. Y además es consciente de que lo que le han hecho a Cristina, que si bien la legislación hoy no indica que esté proscripta, las condiciones en las cuales la dejan como candidata no son buenas para competir", agregó el ministro de Seguridad.

Aníbal Fernández bancó a Alberto y le marcó la cancha al kirchnerismo

Con respecto a una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández aseguró: "Depende lo que quiera hacer ella. Si ella quiere ser candidata, nadie le puede decir que no. Fue dos veces presidenta de la Nación, es el cuadro más importante que pueda haber tenido la política argentina. Nadie le puede decir que no. En todo caso, deberá competir con el presidente".

"Este es el camino que hemos elegido todos y queremos que el Presidente culmine su gestión. Y en mi caso, yo estoy convencido que tiene que seguir siendo el presidente de la Nación", cerró Aníbal Fernández.