Uno por uno: quiénes son los referentes de Javier Milei en 6 provincias claves

Comenzó el año electoral y también las definiciones en todo el arco político. Mientras en Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) atraviesan sus interna, La Libertad Avanza, por su parte, se hace a un costado y no define candidaturas hasta el 24 de junio. Los referentes provinciales de Javier Milei mantienen el tono, pero no dan determinaciones sobre su postulación.

Precandidatos a gobernador de la primera oposición calificaron a Milei como un factor determinante en el ajedrez electoral. Consideran que sin los votantes del candidato liberal sería complicado desbalancear al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En la provincia de Buenos Aires, el diputado de la UCR, Martín Tetaz, ya propuso un acuerdo institucional para realizar una interna en el distrito. El economista libertario rechazó la propuesta y afirmó que no habrá acuerdos a nivel nacional ni provincial con Juntos por el Cambio.

Corre la misma suerte en las provincias con mayor volumen electoral. A raíz de esto y para que el lector saque sus propias conclusiones, MDZ cuenta quiénes son los referentes de La Libertad Avanza en distritos clave: Ciudad autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén y La Rioja.

Porcentaje de electores por provincia, según el Ministerio del Interior.

Ciudad autónoma de Buenos Aires

Capital Federal representa un punto de fortaleza en todo armado electoral, ya que contiene el 7,43% del electorado nacional -unas 2.552.058 personas-. En el caso de Milei, este territorio le es de una preponderancia importante. Las calles porteñas vieron crecer el fenómeno liberal. Se trata de su punto de inicio.

Allí, el candidato presidencial cuenta con el diputado de LLA, Ramiro Marra, quién lidera el bloque del partido en la Legislatura porteña. Es presidente fundacional del Partido Libertario y director de la empresa fintech Bull Market Group, la primera casa de cambio en internet de la Argentina.

Marra tuvo un primer inicio en la política como candidato a senador por Consenso Federal, armado electoral que apoyó la candidatura del economista Roberto Lavagna en las elecciones de 2019. Este luego se alió a La Libertad Avanza y obtuvo una banca en la Legislatura con 318.978 votos, es decir un 16,74%, en las elecciones generales de 2021.

El diputado porteño, Ramiro Marra, junto a Javier Milei.

Otro referente de CABA es el presidente del partido Liberar, Santiago Bermúdez. Sostiene que la línea política es "conseguir la mínima intervención económica del Estado y una drástica reducción de impuestos". Es un gran crítico del encierro en pandemia y de la fiesta en Olivos del presidente Alberto Fernández.

Los dirigentes de LLA restantes en CABA son: Santiago Santurio de Ciudadanos, Oscar Zago y Edgardo Alifraco del MID, Cristian López de Integrar y Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario de CABA.

Provincia de Buenos Aires

Madre de todas las batallas y fiel aliada del peronismo. La provincia de Buenos Aires cuenta con el mayor caudal de voto del país: un 37% (12.704.518 votantes). El liberalismo, según reveló la consultora Federico Gonzáles & Asociados, cobró gran volumen en el distrito.

Sebastián Pareja, exoperador del diputado Emilio Monzó, es el armador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Fue secretario del expresidente Carlos Menem, tiene conocimiento del territorio bonaerense y de un sector del peronismo.

"La decisión de que Javier Milei esté haciendo este tipo de recorridas tiene que ver con hacer algo espontáneo, de estar cerca de la realidad", explicaba el referente político hace un tiempo en una entrevista con En La Mira.

Otro punto de fuerza es la diputada nacional de Avanza Libertad, Carolina Píparo. Fue diputada provincial por Cambiemos y luego pasó al armado del diputado José Luis Espert. La licenciada en Trabajo Social migró hacia el espacio de Milei debido al descontento con el partido de Espert.

Victoria Villarruel, presidenta del Partido Demócrata y diputada nacional, amplía la referencia de LLA en la provincia. Luego aparecen los diputados provinciales Nahuel Sotelo y Constanza Moragues. Hay referentes municipales en los 135 distritos y mesa política en 76.

Sotelo, líder de la agrupación La Julio Argentino, afirma que tienen presencia territorial en Florencio Varela, Lomas de Zamora, Berazategui, Luján, Avellaneda, La Matanza, San Miguel, Dolores, La Plata y Quilmes.

Córdoba

La provincia de Córdoba cuenta con el segundo caudal de voto más grande del país. 2.984.631 votantes, es decir un 8,69% del total. Aquí, Javier Milei cuenta con el apoyo del empresario Gabriel Bornorini y Rodolfo Eiben del Partido Demócrata. Se le suman: el exconcejal de la ciudad de Córdoba, Abelardo Lozano, la presidenta del MID Córdoba, Cecilia Ibañez, y el presidente del Partido Libertario cordobés, Agustín Spaccesi.

La agrupación "Pumas Libertarios", liderada por María Celeste Ponce, y "La Libertad Primero" de Verónica Sikora también son consideradas dentro del armado liberal cordobés.

"Si no nos involucramos va a seguir pasando lo mismo. Creo que necesitamos gente que no venga de la política, necesitamos gente que sea nueva en la política y que no estén los padres, los hijos, los primos, todos adentro de la política", destacó Bornorini en una entrevista.

Santa Fe, La Rioja y Neuquén

La provincia de Santa Fe tiene un volumen electoral del 8,06%. Un total de 2.768.525 votantes. Allí, La Libertad Avanza tiene como referente al diputado provincial Nicolás Mayoraz y a la economista Romina Diez. Se suma también la referente libertaria Silvia Malfesi.

La provincia de Neuquén tiene 526.441 votantes, es decir un 1,53% del electorado nacional. El referente principal es el empresario Carlos Eguía. Se trata de un excandidato a diputado por la Coalición Cívica. El político se fue de Juntos por el Cambio porque se sentía relegado de las decisiones.

"Firmé mi aceptación de cargos para competir este 16 de abril como candidato a gobernador de Neuquén por el espacio libertario de Javier Milei. Estoy convencido que vivir en una provincia con reglas de juego claras, incentivando las inversiones, apoyando a los que trabajan, a las PYMES y comercios, y sin cortes de calle, con menos planes sociales y más trabajo genuino, es posible. Todos los neuquinos pueden vivir mejor", comunicó Eguía el lunes.

La provincia de La Rioja representa el 0.86% del voto nacional. Es decir, 294.509 votantes. Allí corre un idealismo base del pensamiento de Milei: la familia Menem. El sobrino del expresidente Carlos Menem, Martín Menem, es el referente liberal de la zona. Es diputado provincial y cree que el precandidato presidencial de LLA es "el político que mejor representa las ideas del menemismo”.